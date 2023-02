Enojado, prendió fuego cubiertas porque lo infraccionaron por un caballo suelto

El hecho ocurrió en la noche del miércoles cuando personal policial que patrullaba las calles de La Caldera detectó la presencia de un equino suelto en la intersección de calle Los Lirios y Los Nardos. Por tal motivo se procedió a secuestrar el animal, trasladándolo hasta la dependencia policial. En ese momento tomó intervención la Fiscalía interviniente.

Luego de la consulta judicial, se dispuso la intervención de la división Caballería quienes procedieron con el protocolo de infracción.

Minutos más tarde un joven se hizo presente en la dependencia aduciendo ser familiar del propietario, quien accedió a firmar la infracción y aportar datos del mismo.

Sin embargo momentos después, un masculino mayor de edad de apellido Figueroa se hizo presente en el lugar totalmente ofuscado y propinado insultos a los uniformados, exigiendo le fuera devuelto el caballo que sería de su propiedad.

"Si no me entregan el potrillo voy a ser un palo en el culo en esta comisaria, si yo no duermo tampoco van a dormir ustedes, al que me trajo el caballo lo voy a cagar a trompadas”.

Luego de las amenazas se dirigió hacia su automóvil, sacó unos neumáticos y prendió fuego los mismos en plena calle, justo en frente de la dependencia, ante esto efectivos debieron solicitar apoyo, para evitar mayores inconvenientes, según publicó El Camión de Germán.