Con una cautelar, buscan frenar la licitación de las fotomultas

La concejal Paula Benavides del partido Salta Independiente comentó en diálogo con InformateSalta que ayer presentaron una medida cautelar para que la justicia frene el proceso licitatorio hasta tanto el Concejo Deliberante pueda analizar la documentación y ejercer como órgano contralor.

"Ayer hemos presentado por una parte un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante mediante el cual requerimos al Ejecutivo Municipal remitir toda la documentación referente a este proceso licitatorio, entendiendo que ha habido ciertas irregularidades, ciertos grises, una falta de transparencia, un claro direccionamiento a beneficiar a un particular con esta licitación", comenzó diciendo la edil.

En este sentido recordó: "Que ya venimos de un convenio caído con CECAITRA y hoy participa una empresa en la cual el titular es el hijo del titular del CECAITRA".

"Hemos solicitado que retiren las cámaras, solamente se ocultó el nombre de CECAITRA, hemos dicho también que esta empresa ha publicado en su portal web que la Municipalidad ya es un cliente de la empresa cuando ni siquiera se habían abierto los sobres de la licitación".

Benavides criticó el proceso, "hoy se hizo la apertura de sobres a puertas cerradas, sin participación de la prensa con lo que crece este manto de duda".

"Entendemos que hubo toda una serie de irregularidades, por un lado planteamos que pase toda la documentación por el Concejo y entendiendo que estamos en un receso legislativo y que una sesión extraordinaria implica solicitar al Ejecutivo Municipal que la convoque, con los tiempos que apremian hemos planteado a la justicia una medida cautelar de no innovar, es decir, que frene el proceso hasta tanto el Concejo pueda ejercer su función de contralor".

Otra de las críticas está relacionada con "el incumplimiento por parte del Ejecutivo de una ley y una ordenanza que es clara en su fin preventivo".

Es que se "establece que todo lo recaudado en multas debe estar destinado a prevención y esto no se ve reflejado en presupuestos. "El otro día escuchaba a Agustina Gallo decir que un porcentaje de lo recaudado iría a prevención, un porcentaje no es lo que fija la ley. La ley estipula que la totalidad debe ir a Educación Vial y hemos visto un ejecutivo municipal que a lo largo de tres años ha puesto escaso presupuesto en prevención y no cumplen con lo total de lo recaudado", finalizó.