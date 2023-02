Gallo cruzó a Gauffin por las fotomultas en la Capital

Las fotomultas volvieron a ser tema en Salta luego que días atrás desde la Municipalidad de Salta se anunciara la licitación para la colocación de los cinemómetros para detectar infracciones de tránsito, con las críticas del Concejo Deliberante respecto a que aún permanecen instalados los equipos de CECAITRA, la cifra recaudatoria para la empresa ganadora, entre otras aristas.

En ese contexto y en su visita a InformateSalta la jefa de Gabinete de la Municipalidad, Agustina Gallo, defendió la futura puesta en funcionamiento de las fotomultas respondiendo a las declaraciones hechas por el edil José Gauffin a nuestro medio, quien señaló que “sin duda es recaudatoria la intencionalidad” de la licitación que se abrirá en unos días.

“La seguridad vial es un eje importante, creo que no es solamente si existe un policía de Tránsito o no, sino es también educación, una cuestión cultural, que todos los salteños aprendamos como sociedad que el peatón y el ciclista son prioridad”, reflexionó Gallo primeramente.

Dicho esto la funcionaria se refirió a las críticas del concejal sobre la pronta licitación de los cinemómetros. “Me parece que ha viajado muchísimo, él puede viajar y saber que en otras ciudades del mundo existen los radares y las fotomultas, esto es importante aclarar, no hablemos de multas, es fácil hablar políticamente de multas, si uno se porta bien no debería existir la multa”, aseveró su parecer.

“No existiría una recaudación con una multa si uno actuara bien, eso debemos buscar como ciudadanos, que cada uno actúe bien”

Asimismo le retrucó al concejal sobre su consideración de la finalidad recaudatoria de las cámaras detectoras de infracciones. “Que me conteste: ¿cuál sería la política que implementa el Concejo para que el fin no sea recaudatorio? El fin no va a ser recaudatorio si los ciudadanos hacen lo que deban hacer, no existirían las multas”, reiteró al respecto su postura.

Para finalizar y volviendo a defender la implementación de los cinemómetros, Gallo recordó que en su momento hubo un debate controvertido cuando se analizó la aplicación de la tolerancia cero de alcohol al volante, lo cual ahora la sociedad ya entendió cómo actuar en caso de consumir estas bebidas. "En una educación al 100% no habrá recaudación si todos manejan mejor”, finalizó.