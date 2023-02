Socios de Gimnasia y Tiro, preocupados por "el silencio" del club por Mostaza y las obras

Múltiples fueron las voces que se dieron a conocer a principios de mes cuando se conoció el posible arribo de la franquicia de hamburguesas Mostaza en la esquina de avenida Bicentenario y Entre Ríos, dentro de los terrenos del club Gimnasia y Tiro.

Con las repercusiones a la orden del día, en las últimas novedades estuvo la multa de la Municipalidad de Salta al club por obras sin autorización y Patrimonio Cultural objetó el local que se planeaba emplazar.

No obstante y acorde pasan los días, los socios están alertando respecto al silencio que hay desde las autoridades de la Comisión Directiva del “Albo”, la falta de respuestas a los pedidos de información que le están requiriendo, sentenciando que “no hay nada” de data certera en cuanto plazos, montos, planos y demás cuestiones sobre la obra.

InformateSalta pudo dialogar con una persona que integra el grupo “Tenistas Autoconvocados de Gimnasia y Tiro”, quien se reservó su nombre pero señaló que esta entidad, conformada por socios de otras disciplinas, presentó la semana pasada una nota al club “pidiendo información fehaciente y comprobable, el balance del ejercicio 2022 y la lista de socios en condiciones de voto (requisito para llamar a asamblea”, esperando una contestación a las 48 horas.

“No fue respondida ni el viernes ni ayer, entonces nos constituimos nuevamente para ver qué curso legal le vamos a dar a nuestro reclamos”, agregó esta persona quien apuntó a las situaciones “de desconformidad”, más puntualmente a la multa de la Municipalidad con la obra de calle Vicente López. “La obra adolece de muchas irregularidades, la COPAUPS también fue consultada, no se están resguardando ciertas líneas que exigen sobre patrimonio urbanístico y demás”, sumó.

Dicho todo esto, apuntó a la Comisión Directiva dado que esta “no se expide, no comunica, al no comunicar genera suspicacias, es silencio frente a una respuesta, no fuimos comunicados de nada, se pidió información comprobable de la negociación y nadie informó nada”, lamentó esta persona.

Sobre lo dicho desde la administración, que para las decisiones sobre la llegada de Mostaza iban a tener presente la opinión de los socios, apuntó que “esa consulta no existió nunca, nosotros estamos consultando y no están contestando, no sabíamos de la existencia de la negociación, exigimos información que no fue contestada, se presentó una nota y no se contestó”, lamentó para concluir.

“El rechazo es completamente mayoritario, no solo se le quita terreno al club para un objetivo que no tiene nada que ver con su espíritu, es algo muy susceptible a la masa societaria”