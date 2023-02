San Lorenzo: Dos periodistas deberán pagarle $250 mil a un concejal por daño moral

Desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer que la jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal interina de la Sala I del Tribunal de Juicio, absolvió a dos conductoras de un programa de televisión querelladas por el delito de calumnias e injurias, pero en el mismo fallo se hizo lugar a una acción civil.

En este sentido, condenó a las dos conductoras del programa “Opiniones Sanlorenceñas” (Canal 2) a pagarle al demandante 250 mil pesos cada una en concepto de indemnización sustitutiva por daño moral.

En diálogo con InformateSalta, el concejal Juan Pablo Dávalos comentó sentirse: "muy conforme con la justicia, desde un principio no habíamos tenido dudas de lo malicioso que habían sido las notas de estas mujeres vinculadas a la ex gestión del Kila Gonza. Una era ex concejal y Directora de Turismo y la otra era la última Directora de Turismo quien sucedió a la otra. Son dos personas muy ligadas a la gestión Gonza que parece tendrían la motivación de hablar mal de mi siempre, sea verdad o sea mentira, sea lo que sea pero siempre mintiendo y generando una herida moral".

"Lo que pasó fue que ellas en un programa de, si no me equivoco, marzo salieron a decir que yo me quedaba con aproximadamente $80.000 de los días sábado de la delegación del Nido. Cosa que es imposible porque en las canchas, las dos ligas que jugaban aportaban aproximadamente $2500 cada cancha por jornada. Son canchas que no son el Estadio de Gimnasia y Tiro, son canchas donde juega la gente", explicó al ser consultado sobre los hechos.

"En definitiva lo que se les cobraba era para que puedan tener el baño limpio, la cancha pintada con cal y en definitiva esos eran los mayores gastos de esa colaboración", continuó.

En este sentido sostuvo: "Calculaban viernes, sábado, domingo y lunes. Yo no conozco ninguna liga barrial que juegue ni los lunes ni los viernes y el fin de semana la única liga que jugaba era la femenina porque los domingos se jugaba la liga local en la que nada tenía que ver el Nido".

"Estas mujeres salieron a decir e inventaron testigos, pusieron testigos en el caso. Uno había dicho que estuvo en dos reuniones conmigo y cuando declaró bajo juramento dijo que en la primera reunión no llegó porque estaba trabajando y en la segunda llegó tarde y no pudo participar, ni me pudo ver. Me sorprendió porque este testigo yo no lo conocía ni lo había visto nunca en mi vida".

Antes de finalizar dijo: "Los otros dos testigos que presentaron, uno fue el abogado de la Asociación San Rafael que tenía la Administración de las Canchas antes de la gestión Manuel Saravia de San Lorenzo. El otro fue el ex presidente de la Asociación San Rafael quien manejaba las canchas. ¿Qué pasó con estas personas? ¿por qué accedieron a ser parte de este juicio?, porque los sacamos. Desde el Concejo Deliberante como no rendían balances de cuentas establecidas por la ordenanza que les cedió el predio, el concejo optó por derogar la ordenanza que los favorecía".