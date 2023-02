Caso Silvina Luna: “El trasplante de riñón encabeza la lista de los más solicitados”

La salud de la modelo argentina Silvina Luna, quien deberá someterse a un trasplante de riñón, por una mala praxis en una cirugía estética que se practicó hace unos años atrás, no solo está generando preocupación sino que abrió muchos interrogantes sobre cómo es el proceso y cómo será su vida después del mismo.

En diálogo con InformateSalta, el doctor Martín Flores Perazzone, director del Centro Único Coordinador de Ablación e implante (CUCAI), disipó las dudas y describió los pasos que se siguen cuando una persona llega a la instancia del trasplante.

“El trasplante de riñón es el primero que lleva a la cabeza toda la cantidad de lista de espera. La lista de espera tanto en Argentina, como en Salta, se la lleva la riñón, es de los órganos más solicitados. Y esto se debe básicamente a que existe una gran cantidad de enfermedades que afectan al riñón, como puede ser la diabetes, la hipertensión arterial, que derivan en la insuficiencia renal crónica”, dijo.

En este sentido, indicó que hay casos puntuales y específicos, como el de Silvina Luna, en el que ciertas sustancias que se inyectan el cuerpo los rechaza, se produce un desequilibrio interno y provoca lesiones en el riñón.

“Una vez que nosotros tenemos determinado que hay una insuficiencia renal, y el trasplante se está tomando como tratamiento, como alternativa de tratamiento a los pacientes en diálisis. Los centros de diálisis o los nefrólogos son los que informan una vez que ingresa el paciente, nos debe avisar a nosotros como INCUCAI para incluirlo dentro de la lista de trasplante”, expresó.

El pre - trasplante

Una vez que está la indicación médica, empieza la etapa de estudios y la inscripción en el INCUCAI en lo que se llama “pacientes en proceso de inscripción”. Hasta la aprobación definitiva el tiempo que trascurre es de aproximadamente 2 años.

“Dos años espera un paciente en Salta para poder pasar a la lista de espera definitiva. Cuando llega, cada 2 o 3 años se hace la actualización de los estudios, muchos de los pacientes pueden fallecer, desaparecen de la lista y le dejan el lugar al otro. Se va pidiendo anualmente a los centros de diálisis que hagan una actualización de sus pacientes. En el caso de que sea de la parte privada, se habla directamente con el médico”, explicó.

Asimismo, detalló que cuando sale la oferta de un riñón, por lo general, se trabaja a nivel región NOA. “Se trata de que se procuren (conseguir órganos) de la zona, para que podamos trasplantarlos en la zona. Los operativos que se hacen acá, por lo general, vienen a Salta, se ablacionan en Salta y se lo trasplanta en Salta. Salvo que haya un caso de emergencia nacional, se ablaciona en Salta y va a parar donde lo necesitan”, manifestó.

Donantes vivos

El doctor Flores Perrazone aclaró que todo lo descripto anteriormente es sobre el tipo de donante cadavérico, que salen de las terapias intensivas. Pero, hay otra opción: la de donantes vivos.

“En el caso de que tengamos un pariente que quisiera donarle hasta cuarta generación. Silvina Luna va a preguntar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos y a sus primos. A esa gente se les hace todos los estudios de histocompatibilidad, en Salta tenemos nuestro laboratorio que es referencia en el norte. Una vez que los estudios dan que coinciden 100%, recién se hace el trasplante del donante vivo”, afirmó.

El post – trasplante

Una vez que se concreta el trasplante, el paciente tiene que llevar una vida “normal”, aunque todo va a depender de la patología previa y el estado inmunitario. El único detalle es que van a tener que tomar medicación de por vida y hacerse controles todos los años.

“Si no le funciona el riñón no por rechazo, sino porque hizo desorden, se puede volver a retrasplantar. Se espera un tiempo prudencial, se vuelve a hacer el mismo procedimiento del principio. Al paciente se le da inmunosupresores, se le baja la inmunidad para que no haya rechazo”, reveló.

La importancia de donar órganos

El caso de Silvina Luna, una persona reconocida mediáticamente, vuelve también a poner sobre el tapete lo fundamental que es que cada vez más personas se animen a anotarse como donantes.

“Cuanto más afirmativas de donaciones de órganos, cuanto más digamos si quiero ser donante, más vamos a bajar la lista de espera y hay más posibilidades de que la gente mejore su calidad de vida y hasta le salvemos la vida”, concluyó.