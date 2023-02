Trasplantarán a Silvina Luna y crece la preocupación por su salud: “Le dejaron de funcionar los riñones”

En feberero de 2022, el cirujano Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28. Entre las muejeres que lo denunciaron se encuentra Silvina Luna, quien hoy en día sufre un grave problema de salud.

“Se tiene que trasplantar por la mala praxis de Lotocki. Silvina pide justicia, está sorpendida por todo lo que escucha”, contó Guido Záffora en Intrusos. Y agregó: “Sus riñones dejaron de funcionar y se tiene trasplantar”. El periodista contó que la modelo está realizando un tratamiento y que “se tiene que enchufar a una máquina cuatro horas”.

En varias oportunidades, Silvina Luna habló de las secuelas que dejaron en su salud las operaciones que le realizó el cirujano. “Pasé muchas cosas difíciles. Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera”, expresó el día en que se conoció la condena a Lotocki.

Además habló sobre aceptarse físicamente a tal punto que se tuvo que “amigar” con su nueva fisonomía y aceptar los cambios que experimentó. “Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara, tomo corticoides hace 8 años y te hinchan”, expresó.

Y remarcó: “Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme. Y realmente hoy hago lo que tengo ganas y elijo las cosas que me hacen bien”. /RadioMitre