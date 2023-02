Cornejo, desde la intendencia, quiere trabajar como un gran equipo con Sáenz

El ex ministro de Seguridad, Abel Cornejo, adelantó que buscará ser el nuevo intendente capitalino en las elecciones provinciales del 14 de mayo. En este sentido, confirmó que lo hará dentro del proyecto del gobernador Gustavo Sáenz.

“Nosotros estamos dentro del proyecto de reelección del gobernador de la provincia. Ahora se inicia una etapa fundamental dentro de ese proyecto que es la definición de las distintas candidaturas, de las distintas listas”, dijo a InformateSalta.

Asimismo, subrayó que desde el Movimiento de Integración Social, una agrupación municipal reconocida, van a presentar candidatos. “Seguramente vamos a integrar algún frente y esperaremos cual es la táctica y estrategia del gobernador para salir a las elecciones, no solamente en forma airosa sino que podamos trabajar como un gran equipo, que es lo más importante”, expresó.

Durante el diálogo con este medio, también destacó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas de Seguridad, acto al que fue invitado por Marcelo Domínguez, quien lo reemplaza en la cartera provincial.

“Esta es una gestión que se había iniciado cuando yo estaba de ministro y la verdad que siempre es una enorme satisfacción ver no solamente que se continúan las políticas públicas, particularmente en materia de seguridad, que es tan necesario, sino que se concreten. Me parece un logro realmente digno de destacar el del ministro y el refuerzo que esto significa para la policía de Salta, que me parece fundamental que se la siga equipando de esta manera”, manifestó.

Sobre lo que quedó pendiente indicó que “seguramente falta equipar el helicóptero para que se pueda hacer la vigilancia nocturna, que es muy importante, pero me parece que en líneas generales es una gestión que va a siguiendo todos los lineamientos que en su momento marcó el gobernador, que es reforzar la seguridad de Salta, una de las cuestiones fundamentales para que la ciudadanía esté tranquila”.