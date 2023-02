Desde las 22 en el Martearena se disputa la Copa Batalla de Salta entre Santos y Albos

Se juega el clásico amistoso entre Juventud y Gimnasia esta noche desde las 22 en estadio Martearena. Con fecha confirmada para el inicio del Federal A, los equipos salteños jugarán sus últimos amistosos ante de comenzar la competencia en la tercera categoría del futbol argentino.

Esta noche Santos y Albos se enfrentarán por primera vez en el año, que servirá para comenzar a calentar motores antes del debut del campeonato. El técnico Antoniano, Gabriel Nasta, no confirmó el once que podrá esta noche. Pero no se podrá ver al talentoso Matías Pato, volante que arrastra una lesión y el entrenador quiere preservar para el inicio del torneo.

Por el lado del Albo “Yagui” Forestello ya tiene definido el once y será el mismo que enfrento a Patronato por Copa Argentina con Federico Cosentino; Ivo Chavés, Guido Milán, Adolfo Tallura e Ignacio Sanabria; Emiliano Blanco, Matías Birge, Ruben Villareal y Walter Busse; Joel Martínez y Ezequiel Cérica.