Pastillas anticonceptivas para hombres, ¿Cómo funcionan?

Cada cierto tiempo surge la noticia de una pastilla anticonceptiva para los hombres, lo cierto es que parece estar más cerca que nunca. En diálogo con InformateSalta el médico Bernardo Biella comentó que la medicación no causaría esterilidad, es una opción para las parejas estables y antes de tomarla debería consultar a un urólogo.

Consultado sobre lo que se sabe del medicamento, "afortunadamente no causaría esterilidad la medicación, lo que permitiría que el hombre la use con su pareja estable. En las parejas no estables se recomienda el uso de preservativo para evitar las enfermedades afecto contagiosas que la verdad están siendo muy frecuentes en Argentina. Este medicamento permitiría que teniendo una relación con su pareja la misma no pueda quedar embarazada ya que los espermatozoides no ingresan al ovulo. Para las parejas estables es una buena opción".

Antes de pensar en consumir este tipo de medicamentos, "siempre es recomendable ir al médico y hacer un control antes, ver como esta su organismo, la testosterona. Como todo medicamento que se usa por primera vez, en 60 días se realiza un nuevo chequeo para ver como esta el medio interno".

Es importante consultar al urólogo, dijo el médico que festejó que en Salta ya existan urólogas.