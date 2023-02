El Ministerio de Salud Pública confirmó que no hay casos de gripe aviar en humanos

Para llevar tranquilidad ante los casos de gripe aviar en la provincia y el país, el Ministerio de Salud Pública de la provincia salió a informar que no hay casos de esta enfermedad en personas y en caso de producirse, no se transmite de persona a persona.

Después que el SENASA confirme un caso de influenza de las aves en una granja familiar de La Isla, en Cerrillos, la cartelera sanitaria provincial lleva tranquilidad a la población y aclaró los siguientes puntos:

- La gripe aviar afecta a aves silvestres y puede transmitirse a otras aves, incluidas las de corral

- La transmisión de la enfermedad a las personas es muy poco frecuente y puede darse por contacto directo con un animal enfermo o muerto

- No se transmite de persona a persona

- No se transmite por el consumo de carne de ave o huevos.

Por otra parte, se recomienda a la población:

- No tocar aves que se encuentren muertas, sea en el campo o en la casa

- Si se tiene aves de corral, como gallinas, pavos, patos, etc., observar si hay alguna alteración en la conducta, como decaimiento o dejar de comer o tomar agua

- En el caso de que se detecte algún cambio en las aves, o mueran repentinamente, no tocarlas y dar aviso de inmediato al programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública. Teléfono (0387) 4215918 o 3875760002.

De igual manera, el Ministerio de Salud Pública trabaja junto con el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en la vigilancia de viviendas donde hay aves de corral.