¡Alerta! Ya son 4 los ahogados en lo que va de 2023

Si bien 2022 registró 13 ahogados en ríos, diques y piletas, no debemos ignorar las cifras que ya se manejan en 2023 donde entre enero y lo que va de febrero ya se contabilizan 4 personas ahogadas en distintas circunstancias.

El último caso registrado este 2023 fue el de un pescador y ocurrió el lunes pasado. El hombre se encontraba en el río Las Garzas, en la localidad de El Carril, cuando fue arrastrado por la corriente y horas después su cuerpo fue rescatado por la Policía Lacustre y Fluvial.

A las 13.30 se recibió un llamado de alerta a personal de la Unidad Regional 11 y efectivos se desplazaron a la zona, pero llevó tiempo encontrar el lugar exacto del hecho y a esto se sumó la falta de señal telefónica.

"Recibimos la información, preparamos los equipos y salimos a la búsqueda", contó a El Tribuno el jefe de la División Lacustre y Fluvial de la Policía de Salta, Andrés Sánchez Rosado.

Seis efectivos estuvieron abocados al operativo que se inició a las 15.30. El pescador había sido arrastrado en la zona del segundo brazo del río, que tenía mayor profundidad que el primero. "El primero brazo no estaba tan profundo pero el segundo sí, por ahí iba el mayor caudal de agua", explicó el comisario

El hombre fallecido fue identificado como Dalmasio Moya, de 50 años, domiciliado en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la capital salteña, quien al momento de su desaparición estaba en compañía de amigos.

Rosado contó que la corriente del río era fuerte y el contexto era complicado, ya que había zanjas profundas al costado y muchas ramas. "Lo que ocurre en los ríos es que el agua va socavando los costados, hay vegetación, arboles que van cayendo. Entonces el trabajo se tornó lento, porque se tenía que descartar que el hombre no había quedado enganchado allí", dijo.

Después de tres horas de intensa búsqueda, el cuerpo del pescador fue hallado. "Íbamos descartando lugares. Había distintas palizadas, es decir, lugares en los que se acumulan palos, donde pueden quedar atrapados los cuerpos. Avanzamos y como a tres kilómetros de distancia, donde se formó un desplayado, lo encontramos", precisó.

Los otros casos de 2023

El primero de este año fue el de Eduardo Alberto Díaz, gerente del hospital de La Viña, quien viajaba en su auto y fue arrastrado por la corriente del arroyo Vicente, cerca de Coronel Moldes, más precisamente en el kilómetro 123 de la ruta 68.

El segundo caso fue el de un hombre que se transportaba en una lancha con pescadores en el dique Cabra Corral. La embarcación se dio vuelta en medio de la oscuridad y todos cayeron a agua. Cuatro pescadores pudieron ser rescatados, pero el quinto falleció ahogado.

El tercer caso fue el de un joven trabajador de frontera que fue arrastrado por el caudal del río Pescado, en la localidad de Aguas Blancas, a principios de este mes.

No bañarse en ríos, diques, lagos y lagunas

Desde la División Lacustre y Fluvial recomiendan a la población no ingresar a lugares que no sean aptos para nadar. "Los diques, ríos, lagos y lagunas de la provincia son lugares que no son aptos para nadar así que la primera medida de prevención y la más importante es no ingresar a estos lugares", explicó el comisario Andrés Sánchez Rosado.

Agregó que cada espejo de agua tiene su peligrosidad. En el caso de lagos y aguas quietas, hay tramos profundos donde se practica la pesca y quedan tanzas y líneas de pescadores enredadas entre las algas y la vegetación. Esto ocurre también en los diques con las ramas de árboles. "Hay que ser sumamente precavidos. De esa forma se evitan las desgracias", sostuvieron.

Se pide a los adultos tener especial cuidado con los niños y niñas, ya que son extrovertidos y no se percatan del peligro como los adultos. Recomendó siempre estar con ellos mientras permanecen en el agua.

Otra recomendación es conocer el pronóstico del tiempo.