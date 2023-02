La ciudad, copada por piquetes y la gente, harta: “Una hora demorados, ya están pasados”

La mañana de este jueves fue totalmente caótica en la ciudad de Salta donde conductores y peatones por igual vieron imposibilitada su circulación por las calles del centro capitalino, sin poder llegar a sus destinos o trabajos a tiempo ni cumplir con sus obligaciones o tramites, debido a la cantidad de piquetes que hubo.

¿Los responsables? Organizaciones y grupos sociales que se apostaron en puntos estratégicos del microcentro salteño que cruzan la avenida San Martín, haciendo que ir en cualquier dirección se viera impedido ante la presencia de estos protestantes.

El móvil de InformateSalta salió a las calles, llegando con dificultad igualmente, para ver cómo el Partido Obrero, el PO, el MTR 12 de Abril, FOL, Rebelión Popular, el frente Darío Santillán, el grupo MAR, la CCC, la CTA y tantas otras entidades se instalaban para no dejar pasar a nadie a lo largo de la avenida San Martín, partiendo desde su inicio en la zona de la terminal de ómnibus.

Mientras tanto el hartazgo de la gente era palpable. Si los piquetes buscaban el respaldo de la sociedad, su apoyo y acompañamiento, lo logrado fue todo lo contrario ante el enojo que tenían los salteños al no poder cumplir con sus trámites, ir a trabajar y la cantidad de tiempo perdido esperando transitar por las calles.

“Es un quilombo, un desastre, tengo que ir a barrio 9 de Julio, hace 25 minutos que estamos yendo y tenemos como media hora más”, decía un conductor al ser consultado por Somos Salta, embotellado en cercanías del parque San Martín. “Está todo complicado, no sé cuál es el reclamo pero complican todo”, decía otro perjudicado.

Otro conductor sinceraba su bronca al opinar de los piquetes: “hace más de una hora estamos demorados y tenemos que ir a zona norte… ya están pasados, tienen que cortar con esto, ya no se puede”. Similar fue lo dicho por un taxista: “No se puede trabajar, ya no sé qué están reclamando, hace más de 20 minutos estoy (embotellado), no se puede andar en la ciudad”.

“Esto ya es terrible, ya no tenés ni chances de pasar”