El abuelo de Dragones fue internado, está estable y recibirá asistencia

Durante el fin de semana, se difundió un pedido mediante la cuenta de UVC Canal 10 de Embarcación, que trata de visibilizar la situación de Pascual Arias, un anciano que vive en la localidad de Dragones, es ciego, padece desnutrición y fue abandonado por su familia.

Sobre el tema, Facundo Orozco, gerente del Hospital San Roque, habló por Multivisión Federal y contó que se trata de un paciente de 72 años, no 85 como se difundió en un principio, que ahora permanece hospitalizado en ese nosocomio.

“Su casa no fue afectada por la inundación, pero decidimos trasladarlo al hospital porque la familia dijo que no se puede hacer cargo de él. Nos dijeron que el primer responsable del abuelo desde el lunes no está en la localidad, por lo que otra sobrina, con hijas chicas, estuvo llevándole comida, pero no puede hacerse más cargo que eso”, explicó el médico.

Contó que el año pasado, en octubre, quisieron gestionar su traslado a un hogar de ancianos, pero su familia no lo permitió y se responsabilizaron de Pascual.

Sostuvo que intentaron comunicarse con el sobrino que es el principal responsable del abuelo, pero todavía no lograron comunicarse. “Él tenía contacto semanal con nosotros a través de agentes sanitarios. Le entregábamos cosas de higiene, pañales y leches”, dijo.

“Nosotros le gestionamos una jubilación que cobra este sobrino, y también le habíamos conseguido que un comedor de Caritas le provea alimento de lunes a viernes”, añadió Orozco.

Parte médico

El gerente informó entonces que el hombre permanece internado, tiene alimentación enteral, está orientado y nunca perdió el conocimiento. Su diagnóstico es de desnutrición crónica, diabetes y en el año 2020 sufrió un ACV, por lo cual perdió la visión, y debido a esto, está postrado

“El paciente va a continuar internado hasta que la familia nos autorice a trasladarlo a un hogar de adultos”, finalizó.