Transportes escolares preocupados, “no queremos desaparecer”

Sigue la incertidumbre en el sector por la extensión horaria en las escuelas públicas, los prestadores del servicio se ven perjudicados porque se les juntan los horarios de la salida de la mañana y el de ingreso del turno tarde.

InformateSalta dialogó con Nilda Bini, presidenta de la Asociación de Transportes Escolares, quien manifestó que “el primer día de clases fue medianamente normal porque todavía no se implementó la extensión horaria, sería a partir del miércoles. "A las 09:00 horas tenemos una reunión en el Ministerio de Educación, pedimos una tolerancia tanto para la entrada como para la salida”.

La referente manifestó que “el problema se nos presenta porque cada directora o director tiene la libertad de poner el horario que le parece. A nosotros esto nos complica mucho porque no podemos tener un chico que entra a las 7:00, otro 7:30, otro 7:45. A partir de mañana los chicos de las escuelas públicas entran a las 07.30 pero lo de los privados entran a las 08:00 entonces tenemos que pedir a los de más temprano que se levanten a las 06:00 y es mucha permanencia en el transporte”.

De acuerdo a lo que anticipó el Ministerio de Educación, desde el 1 de marzo el turno mañana ingresará a las 7.30 y saldrá a las 12.30. En tanto, el turno tarde cursará de 14 a 19 horas.

“A la salida la mayoría de los colegios sale a las 12.30 y a la tarde ingresan 13.30, a nosotros nos ata de pie y manos porque no nos da tiempo de llegar a ningún destino, se nos complica mucho, tendríamos que trabajar un solo turno pero con eso no llegamos ni a pagar los gastos, no es rentable, desaparecemos”, lamentó Bini.