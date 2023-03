Protesta por más de 100 despidos encubiertos en GASNOR

De mal en peor. Gasnor, la empresa que menos respuestas da a la ciudadania cada vez que existe un problema, ahora sumó una asamblea de trabajadores en sus oficinas.



Por FM Aries, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Javier Maccio, explicó los puntos que reclaman y advirtió que podrían endurecer las medidas si no les dan respuestas.

Según informó, el reclamo es por la fuente laboral y se realiza en simultáneo en las cuatro provincias en las que se encuentra la empresa, es decir, en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

En concreto, denunció que después de la pandemia, donde directamente dejaron de atender a la gente, pasaron de ser 400 a solo 250 trabajadores, mediante despidos encubiertos como retiros voluntarios. “Todos hemos quedado recargados de trabajo y eso repercute en el servicio que tenemos que prestar”, aseveró.

En tal sentido, denunció que “el servicio público que se está prestando no es eficiente”. Advirtió que, al no cubrirse los puestos vacantes, “muchos trabajaos se están tercerizando con empresas que no tienen personal calificado” para tareas como mantenimiento de gasoductos, de cámaras y de redes.

Tras remarcar que el reclamo es también salarial y que alcanza a las oficinas de Buenos Aires que también dependen del Grupo Naturgy, adelantó que, de no tener respuestas, endurecerían las medidas convocando a paro.

Al mal servicio de Gasnor por el poco personal se suman despidos, por lo que es de esperarse una peor y más deficiente atención por parte de la empresa, regulada por Nación a través del Enargas, que nunca actúa a pesar de las reiteradas quejas.