Sáenz pidió dejar de lado los egoísmos electorales: “Debemos trabajar en propuestas sinceras”

Tras realizar un repaso de lo hecho durante sus tres años de gestión como gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a la proximidad de las elecciones y pidió a la dirigencia trabajar en brindar propuestas sinceras a la gente sin egoísmos o intereses sectoriales, ni tampoco difusión de noticias falsas.

“Sólo la pobreza, el atraso, el hambre y la postergación histórica son nuestros enemigos”

En la oportunidad, destacó que, por encima de cualquier mezquindad individual o partidaria, siempre priorizaron el amor por Salta. “Es sencillo dar cátedra de cómo deben hacerse las cosas desde la comodidad del sillón del entrevistado, pero estar al frente de una gestión implica tomar decisiones difíciles”, sostuvo con contundencia.

También realizó una convocatoria amplia y plural a toda la dirigencia a trabajar juntos. “Nadie puede solo. Se debe trabajar en equipo, con objetivos bien definidos, con una ruta clara, sabiendo lo que queremos”, expresó.

“Nos acercamos cada día más al objetivo: una Salta con oportunidades, en constante crecimiento y desarrollo productivo, que lidere el Norte Grande”

Por último, renovó su compromiso de trabajar incansablemente por y para los salteños. “Mi fe en Dios me fortalece y la confianza que me da el apoyo de la gente me motiva. Estamos logrando una transformación histórica y yo invito a cada salteño a ser parte de ella”, concluyó un enérgico Sáenz.