Cristina Fiore: "El enojo y los gritos no sé a qué se deben y el temor tampoco"

Esta mañana el Gobernador Gustavo Sáenz llevó adelante el discurso en la apertura de las sesiones del congreso provincial en donde hizo un balance de su gestión. Después de la apertura de sesiones InformateSalta dialogó con Cristina Fiore diputada por el frente de Ahora Salta.

La diputada por Salta Capital dio su punto de vista del discurso del gobernador: “Gracias a dios termino todo bien porque la verdad tanto gritos y enojo pensé que le podía pasar algo, no sé porque esta tan enojado ni sé a qué le tienen miedo, llegar fue todo una proeza con el retén policial”.

Por otro lado agregó “Me llamó la atención que diga que fue un gobernador que da la cara y escucha la gente cuando ustedes que son los que le acercan las noticias a la gente están detrás del vallado que antes no existía y llegar a la Legislatura fue complicadísimo porque había perros lo que me pareció un exceso”.

“Las obras que habló como propias, casi todas son de fondos nacionales, me llamó la atención la falta de autocrítica y el contexto refundacional, todo es gracias a él, me parece que estaría bueno reconocer los errores propios y que cuando se refiere de dar la cara a la gente que por lo menos permitir que la gente llegue”

Continuó: “Me llamó la atención que el Itiyuro se nutre en la lluvia, el Itiyuro se nutre del Río Qarapari y que nosotros le echemos la culpa de que no llueve, cosas insólitas. Me llamó la atención el tanto odio, enojo, convocar tanto desde la unidad me parece medio raro”.

Después dijo: “La verdad no entendí muchas cosas por los gritos, me pareció una falta total de autocrítica y se convoca al diálogo desde los gritos, las vallas y detrás hay un contraste de lo que se dice y de lo que se hace”. Agregó que: “Se habla de que se escucha a la gente y resulta que esta vallada cuadras la Legislatura, honestamente nunca he visto esto, en los 12 años que pasaron jamás había visto esto, desde anoche el operativo policial además el enojo y los gritos o alaridos no se a qué se deben y el temor a no se que tampoco”.

Por último hablo de las próximas elecciones: “Con mucho entusiasmo, hay muchas cosas por hacer y en este sentido desde Avancemos muy contentos porque con esta grieta que tanto dicen que tenemos que superar, me parece que con este armando nuevo provincial lo estamos haciendo”.