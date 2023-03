Una familia perdió todo con la lluvia y necesita ayuda

El miércoles debido a las fuertes tormentas distintos vecinos sufrieron una serie de complicaciones y es que en algunas horas cayeron alrededor de 60 milímetros en algunos puntos de la Ciudad. Jorgelina Segundo fue una de las vecinas que peor la pasó, tiene 55 años y vive junto a sus 6 nietos y 4 hijas en Barrio El Jardín.

"Mi nieto de 13 años se despertó porque le comenzó a caer agua encima, también a mi hija que duerme con mi nieto, corría como en río el agua", contó. También se asustaron las nietas menores, la de 1 año y la de 2, que tiene un retraso madurativo por lo que tiene movilidad reducida.

Esta no es la primera vez que le pasa, "pero esta vez me dio impotencia así que comencé a llamar al 105"."Me dio impotencia porque no le encontraba solución", comentó a ElTribuno.

Las hijas siguen viviendo en la casa que armó su madre como pudo cuando ellas eran chicas. Si bien la mujer hace bollos y vive de trueques, cuando consigue unos pesos extras o con ayuda de sus hijas fue mejorando la casa de a poco, pero los problemas continúan porque requieren una mayor inversión. Hay una pared que está a punto de caer porque no terminó de hacerse la columna, le falta cemento, tampoco pudo terminar una pared que resolvió haciendo la base con piedras y arriba bloques, por lo que prácticamente la pared de la habitación de su hija y nieto es el cerro; el agua se filtró por allí. Pero el agua no venía de un solo lado, ya que tampoco las chapas están en buenas condiciones así que también se llovió el techo.

"Ahora vinieron los vecinos y desarmaron mi pieza para ver", sostuvo. Desde la Municipalidad también la visitaron para buscar ayudarla. La familia necesita chapas y colchones, las personas interesadas en ayudarla pueden comunicarse con ella al 387 155572046 o al 3872202517.