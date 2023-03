Pacientes oncológicos de Mosconi aseguran que “quién no tiene plata, se muere”

Se trata de una situación que vienen denunciando hace tiempo pacientes con cáncer que no reciben la atención correspondiente por falta de profesionales en el municipio de General Enrique Mosconi.

En ese contexto, un vecino llamado Fabio Contreras detalló el largo peregrinar que sufrieron en el peor momento de la enfermedad.

"En Tartagal hay un solo oncólogo y en Mosconi no tenemos a nadie", dijo y recordó el episodio del hombre, también oriundo de Mosconi que el año pasado resolvió ir al corte de ruta exigiendo atención digna para su esposa con cáncer: "La situación para los de Mosconi no mejoró en nada, y por eso estoy decidido a ir de nuevo a cortar la ruta", señaló en una nota publicada en Nuevo Diario.

"Yo no callo verdades, las digo de frente y aquí, las posibilidades de hacer un tratamiento son prácticamente nulas", sostuvo Contreras que detalló sobre numerosos casos, sobre todo de mujeres, y la realidad es que "quien no tiene plata directamente se muere". Así analizó: "Y no es por falta de infraestructura, porque no les cuesta nada tomar el espacio que antes correspondía al Hospital de Vespucio y desmantelaron cuando se fue YPF", reclamó.

Para acceder a un tratamiento después del diagnóstico de cáncer, la única forma es viajando a Salta, y no todas las personas pueden hacerlo; a ello se le suma "el monopolio de cuestiones vinculadas a esto, como el caso de las farmacias que proveen medicamentos en Mosconi", según señaló Fabio: "Nosotros los enfermos no estamos jugando y una demora por burocracia de esta farmacia, puede tener graves consecuencias en nosotros".