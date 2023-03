Proyecto de debate entre candidatos a gobernador: "Es una muestra de madurez política"

A través de CNNSalta-94.7 el diputado provincial, Roque Cornejo, explicó su proyecto de ley para un debate entre los candidatos a la gobernación. "La idea es que la ciudadanía pueda tener en adelante y a futuro un mejor panorama de los candidatos que se presentan tanto en sus posiciones como en sus posturas y planes de gobierno", comentó.

Siguiendo esta línea hizo énfasis en que esta "ya es una tradición en muchas democracias, es ley en otras jurisdicciones y me parece que es una muestra de madurez democrática".

"Me parece que en Salta estamos a la altura de las circunstancias y lo podemos aplicar perfectamente. Es simplemente coordinar un día a la semana, próximo a las elecciones se plantee el debate".

Cornejo sostuvo que no busca inventar nada, simplemente toma el modelo nacional y lo propuesto por otros proyectos que fueron presentados por diputados mandato cumplido. "Me parece que esto no daña a nadie y es una herramienta que va a sumar a todos".

Por último opinó del año legislativo que afrontarán en medio de un año electoral, "creo que va a ser un buen desafío, esperemos que estemos todos a la altura. Desde nuestro bloque tenemos un fuerte compromiso para trabajar por las necesidades de la gente sin ningún tipo de especulación electoral".