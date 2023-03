Joven lleva 7 años cuidando a su abuela de 96: “No quiero verla en un asilo”

Desde hace tiempo, el youtuber y streamer Chris Punsalan se volvió viral en las redes sociales. Este joven -suponemos que veinteañero-, creador de contenidos y productor musical, cuida a tiempo completo de su abuela de 96 años, originaria de Filipinas.

Chris lleva siete años cuidando de la mujer y lo documenta en Instagram y TikTok. De acuerdo a lo consignado por ABS, el joven asumió ser el cuidador principal de su abuela porque “todos los demás estaban trabajando y prefería cuidarla porque ella me cuidó a mí desde que era un niño y no quiero verla en el hogar”.

Desde 2014 Chris se dedicó realizar diferentes videos, ya sea en su canal de YouTube y más reciente en plataformas como TikTok, donde se volvió viral.

No todas las personas al llegar a la vejez tienen gente cercana que los ayude con sus cosas diarias. Algunos no tuvieron hijos, o si los tuvieron no tienen buena relación con ellos. Pero hay otros que tienen la fortuna de contar con algún familiar que los acompañe.

La mujer tiene muchos problemas de movilidad, está casi postrada. Y salvo alguna situación, jamás se levanta de la cama. Su nieto debe higienizarla, prepararle las comidas y darle los medicamentos.

“Mi abuela es probablemente la persona más agradecida que conozco“, agregó.

El joven se convirtió en una celebridad en Instagram por su conmovedor contenido: sube videos regularmente de él cuidando de su abuelita, que se encuentra postrada y tiene que usar silla de ruedas.

Chris tomó la decisión de cuidar de su abuela en el momento en que su familia empezó a considerar llevarla a una residencia, debido a que era incapaz de cuidarse ella sola. "No quería que eso ocurriese, así que me convertí en su cuidador a tiempo completo", explicaba.

"Recuerdo los dos primeros años cuando decidí cuidar a mi abuela. Fue probablemente lo más duro, porque vi lo duro que fue para mi madre. También porque es muy duro ver a un miembro de la familia, con el que has crecido viéndolo fuerte e independiente, verlos ahora volverse tan dependientes de otras personas", admitía.

"Alguien nos envió unos pósteres inspiradores y a mi abuela le encanta leerlos", explicaba en uno de sus videos más recientes. "Eres amada", es uno de ellos. "¿Quién me ama? Tú. Porque siempre me estás ayudando y nunca me dejas", cuenta. "Nunca te dejaré, abuela", le asegura su nieto, antes de seguir mostrándole más pósteres.

Su nieto cree que esa es la base de por qué ella vivió lúcida durante mucho tiempo. “Eso es lo que la hace disfrutar tanto de la vida, es que está agradecida por todo. No puede moverse y está atada a su cama. Pero debido a que está extremadamente agradecida incluso por las cosas más pequeñas de la vida, hace que su vida valga más la pena“, cerró.