Habló el comerciante absuelto por matar un ladrón: “Lo siento mucho por la familia del chico”

El 18 de enero de 2020 cambió para siempre la vida de Ricardo Cuellar, un comerciante de la zona norte que disparó y mató a un joven ladrón que intentó ingresar a su vivienda. Hoy fue finalmente absuelto por la justicia, que entendió que actuó en ejercicio de la legítima defensa.

Luego de escuchar la sentencia, Cuellar dialogó con InformateSalta, lamentó lo sucedido y describió a los últimos 3 años como una verdadera pesadilla. Si bien es consciente que nada será normal, intentará recuperar su vida.

“Estoy contento que se haya hecho justicia. La verdad que fueron tres años muy difíciles, desde el comienzo la fiscal había pedido mi absolución, yo no esperaba otra cosa ahora en estas instancias, así que, gracias al trabajo de mi abogado, gracias también a la fiscal y gracias a los jueces, que hicieron justicia. Tratando de volver a empezar una vida, porque realmente fueron un desastre estos tres años que duró el proceso”, dijo.

En este sentido, reiteró lo que dijo desde un principio, que no es un asesino y solo quiso resguardar sus bienes, su vida y la vida de sus hijos. “Yo lo siento mucho por la familia de este chico, pero no quiero ni imaginar si no hubiera sido así, si yo no hubiera actuado de esa manera, hubiera ingresado a mi domicilio y realmente la tragedia que hubiera sido eso”, expresó.

El hombre aseguró que fue muy difícil para él como padre no poder estar con sus hijos adolescentes. “A mí de la noche a la mañana me sacaron de mi hogar, me metieron preso durante 2 meses y después me tuvieron durante un año con prisión domiciliaria. Perdí el control de mis hijos”, manifestó.

Además, indicó que su situación económica se vio severamente afectada, y que todo el tiempo que no pudo generar ingresos derivó en un embargo de su casa. “Por parte de la AFIP, no se tiene en cuenta estas situaciones”, aseveró.

Asimismo, contó que su salud también se complicó muchísimo. “Fui a poner la cara a la justicia estando en una situación de salud muy complicada, mi médico me decía que presentara un certificado para ver si podíamos posponer estas audiencias y le dije que la razón por la cual padezco toda esta situación de salud es por me agobia mental y psicológicamente lo que está pasando, necesito ir, aclarar y contar las cosas como realmente han sido. Ahora a recuperar mi salud, tengo que operarme estos días”, afirmó.

Finalmente, remarcó que esto es algo que marca para toda la vida, sobre todo pasó de no tener un antecedente durante toda su vida a enfrentar un juicio por homicidio. “Únicamente me dediqué a trabajar, a cuidar a mis hijos y tener una carátula como la que me habían puesto, realmente era degradante para mí, tener que salir a la calle, hasta la gente alguna vez tuvo dudas, dijeron que yo lo había matado en otras circunstancias. Ya se le saqué las dudas a los jueces, por suerte entendieron y ahora a recuperar mi vida”, concluyó.