Por los incidentes del 8M, una mujer policía quedó hospitalizada: no hubo detenidos

Tras el paso del Día Internacional de la Mujer, con marchas que se dieron en distintas partes del país y la provincia, se conocieron datos sobre lo que dejó la manifestación en el centro salteño.

Miguel Velárdez, Jefe de prensa de la Policía, dialogó con CNN Salta y dio destalles de lo sucedido en la jornada del miércoles. "En base a la experiencia sabíamos que durante la mañana, las marchas son pacíficas. No hay agresiones. A partir de las 19:30 aproximadamente se empezaron a registrar otros niveles de manifestación, hicieron paso por el Edificio Legislativo, Central de Policía y Catedral Basílica, en los dos últimos es donde mas se ha concentrado la violencia y de provocación".

Sin embargo Velárdez aseguró por "La Mañana de CNN" que lo peor se dio en la Catedral, donde no había efectivos, solo había vallas y en un momento vulneraron estas vallas y tuvieron que actuar los efectivos. "En un momento dado le han arrojado una valla encima a las mujeres policías, se han registrado muchas golpeadas, una con lesiones que tuvo que ser hospitalizada, le sustrajeron el escudo protector para quemarlo delante del edificio de la Catedral".

Aseguró que no hay ninguna mujer o manifestante detenido o lesionado ya que no hubo intervención policial "No son todas las mujeres que han vandalizado los edificios ni son solo mujeres las que agredieron a los efectivos, también hubo hombres".

En cuanto a denuncias, solo se registró la denuncia de la mujer policía, que resultó con lesiones en su miembro superior y aún sigue hospitalizada.

Festejos por Central Norte

Sumado a los incidentes generados por las marchas del 8 M, estuvo en la noche los festejos por un nuevo aniversario de Central Norte, donde más de 1100 personas participaron y se registraron 5 detenidos por la tenencia de sustancias estupefacientes.

"El grueso de los festejos se van a registrar hoy a partir de las 17 horas, donde más de 500 efectivos harán esta cobertura de seguridad y acompañamiento desde los barrios hasta el Estadio para tratar de neutralizar incidentes , tienen en cuenta los problemas que tienen estas facciones".

En cuanto a cortes de tránsito, no habrá cortes programados pero si se darán de ser necesario en un radio de Necochea hasta Entre Río y desde Ibazeta hasta Almirante Brown. Se espera que todo finalice a las 0.30.