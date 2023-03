Piqué no sería “el malo de la película” en la ruptura con Shakira: los detalles que se filtraron y comienzan a salir a la luz

Las declaraciones del periodista español, Jordi Basté, quien asegura ser íntimo amigo de Gerard Piqué están causando polémica en el mundo, pues de acuerdo al hombre, la parte de la historia que conocemos entre Shakira y el exfutbolista no es lo que parece, ya que según él, la causante de todo sería la colombiana.

Inicialmente se rumoreó que Shakira y Piqué se separaron por una supuesta infidelidad del español, situación que la cantante barranquillera habría tratado resolver con ayuda profesional, teniendo en cuenta el hogar que construyeron durante 12 años y que dio como fruto dos hijos, pero al final ningún esfuerzo valió la pena.

En contraposición a estas declaraciones está la versión dada por Jordi Basté en una entrevista, donde el hombre dejó claro que Piqué fue presentado como el malo de la película, pero nadie sabe cómo sucedieron las cosas en realidad e incluso aseguró que si el futbolista hablara, todos nos sorprenderíamos.

"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal" dijo Jordi Basté.

Claramente, la opinión del periodista estuvo un tanto sesgada por la cercanía con Gerard, pues desde el inicio de la charla aseguró que a Shakira la conocía, pero su amigo es Piqué.

Cabe resaltar, que en efecto el futbolista español no se ha referido a la separación de Shakira y las causas que los llevaron a tomar dicha decisión, algo que sí ha hecho la colombiana, pues en tres canciones ha expresado su irá en contra de su expareja. /Rcnradio