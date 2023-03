Le balearon la casa y arrojaron nafta; salteña clama protección ante los ataques de su ex

Pasado el Día de la Mujer y a pesar de la lucha permanente por terminar con la violencia y alcanzar una igualdad de género, seguimos reportando hechos de violencia, esta vez ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Villa Josefina de Rosario de la Frontera.

Resulta que días atrás la vivienda donde reside una mujer con sus 4 hijos, fue blanco de al menos cinco tiros en la puerta y ventanas, además arrojaron combustible por debajo de la puerta.

La mujer contó totalmente conmocionada "He pasado algo espantoso. Eran las cuatro de la mañana cuando estábamos durmiendo junto a mis hijos, tres de ellos menores de edad y uno es discapacitado. A esa hora, como hacía mucho calor, estábamos durmiendo con una de las ventanas abiertas, que por suerte tienen rejas, y de pronto, en medio del sueño, empezamos a sentir un olor a nafta y cuando quisimos levantarnos de la cama a ver qué era el olor, de repente comenzaron los disparos. Al menos cuatro balas traspasaron la puerta e impactaron en una columna del comedor".

Recordó que tras darse con esa escena llamó a la policía "Vino el personal de Criminalística y recogieron los restos de casquillos que eran como plomo, pero no tengo idea de qué tipo de arma salieron".

Se trataría de su ex pareja que tiene ordenes de restricción

La mujer, quien ya ha sido víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades por parte de su expareja, sospecha que fue él el responsable del atentado en su vivienda. Al respecto, señaló que "prácticamente, ya hace más de un año que vengo sufriendo violencia de género, pero ya querer atentar no solo contra mi vida, sino con la de mis hijos, es demasiado. Yo creo que él es el responsable porque él es la única persona con la que yo he tenido problemas en toda mi vida; con nadie más".

Atenta a todo lo que vive y preocupada por por sus hijos dijo "Es más, estoy casi todo el día trabajando y lo único que hago es ir de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa y esta persona ya ha venido varias veces a mi vivienda a querer hablar conmigo y siempre me negué, porque yo ya no quiero hablar más nada con él porque incluso tiene perimetral y lo mismo me sigue hostigando", contó.

A pesar de todo sigue libre

Como pasa en casi todos los casos de violencia de género existen innumerables denuncias y antecedentes pero siguen libres burlando perimetrales y restricciones "La primera vez que me dio una paliza me fracturó la nariz en la calle y yo en esos momentos estaba con mi nene, que también es hijo de él. A raíz de eso estuvo detenido solamente un mes, pero desde esa vez nunca más lo detuvieron y sigue libre".

Actualmente la perimetral de la expareja ya lleva un año "Cada seis meses estoy renovando la perimetral y ahora son seis meses más", detalló.

Intento de homicidio

Angustiada, la mujer dijo a El Tribuno "Yo no sé si se quiere vengar de mí porque lo denuncié o me quiere asustar, la verdad no lo sé. Lo único que sé es que quiero estar tranquila y seguir mi vida junto a mis hijos. Por eso mi pedido es que esta situación se aclare de una vez y que al menos le den varios años de cárcel, porque lo que me hicieron a mí y mis hijos es directamente un intento de homicidio y no voy a dejar que esto quede impune".