Organizan un festival en beneficio de Camila Spears: “Cada día está más despierta”

El progreso en la salud de Camila Spears es lento pero positivo, muy de a poco está volviendo a comer, a tener deglución, ya no tiene sonda y sigue medicada por el tratamiento de la infección que contrajo.

“Cada día está más despierta, más lúcida, un poco más conectada en el contexto y el tiempo, aún falta toda la parte neurolingüística, el ordenamiento del diálogo, las palabras y todo lo que conlleva este periodo que es largo”, dijo su hermana Jorgelina Mazza, en su contacto diario con los medios.

En este sentido, teniendo en cuenta que su recuperación llevará seguramente un año, apelan y agradecen la solidaridad de la gente y recordó que jueves 23 de marzo, desde las 22, en Jekill se realizará un festival a beneficio de Camila.

“Realmente es un bálsamo de mucho afecto, de mucho amor realmente, el sentir que el día a día como sociedad nos hermana más, sin distinción de género y sabiendo que la violencia tiene que dejar de estar en cualquiera de los género”, expresó.

Asimismo, explicó que la cruzada tiene como fin costear el tratamiento, pero principalmente las cuidadoras que tienen que estar constantemente con ella. “Ella se levantó y se cayó de la cama, no entiende que no tiene estabilidad y yo debo preservar todas esas cosas. Ella tiene mucho miedo, no quiere quedarse un minuto sola, yo por mi trabajo y mi hija no puedo estar todo el tiempo. Y todo lo que va a venir más adelante cuando Cami sea dada de alta, por lo menos afrontar, todo lo que hoy entra a nuestra casa, va para Camila”, indicó.

Finalmente, contó que ella aún no recuerda nada del episodio violento con su novio en el que sufrió las graves lesiones de las que se recupera. “Le cuesta mucho ir entramando la historia, poder volver a unir todo, pero ella tiene un temor tremendo, no se quiere quedar solita en ningún momento y esto de tener a las personas que la cuidan, me genera un gasto importante, el cual estamos tratando de enfrentar todo, para no dejarla sola”, manifestó.