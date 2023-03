La "Peque" Pareto, invitada de lujo por la Ucasal en el lanzamiento de los posgrados de este año

En la presentación del lanzamiento de los posgrados que dictará la Universidad Católica de Salta durante este año lectivo, InformateSalta habló con la “Peque” Pareto, campeona olímpica, que fue invitada para que hable a los estudiantes sobre cumplir sus objetivos académicos y personales.

La Peque dijo: "La idea es hablar un poco de lo que pude hacer, entrenando y estudiando a la misma vez para cumplir los objetivos que me había planteado. No digo que sea algo fácil de hacer, pero es cuestión de descubrir tu vocación y concentrar toda tu energía en eso y es lo que busco transmitir".

"No creo que haya sido un sacrificio para mí porque es una palabra un poco fuerte. Creo que el que hace sacrificios, lo hace porque no tiene de otra. Yo hago un esfuerzo pero tuve la suerte de poder elegir lo que hago y me siento agradecida por eso".

Sobre las dificultades que se presentan en el proceso de estudiar y desarrollar otra actividad en paralelo, Pareto contó: "En el momento que me tocó hacer la división entre estudio y entrenamiento, fue importante el acompañamiento de mis padres, que me dieron la confianza para hacerlo. Yo me propuse no dejar nada y lo logré. Se puede estudiar y hacer otra actividad, solo es cuestión de organizarse".

La judoca por último resaltó: "Siempre busqué desafíos, ya sea en el judo o la medicina. Cuando competía siempre buscaba superarme y ahora con la medicina estoy estudiando un posgrado en medicina deportiva, pero cuando lo termine seguramente voy a buscar otro".