Prostíbulo en R° de la Frontera, la policía negó "protección"

Un nuevo caso de trata de personas se descubre en Salta, esta vez en un lugar que parecía ser una casa de cualquier vecino en la ciudad de Metán, a pocas cuadras de la Comisaría local, exactamente a 400 metros.

Resulta que una mujer logró escapar de ese calvario en el que vivía y pedir auxilio, fue así que se logró desbaratar el lugar, quedando detenidas dos mujeres acusadas por trata de personas. El fiscal general federal Eduardo Villalba las imputó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual . El juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación.

El fiscal Villalba, a cargo de la investigación, expuso en la audiencia que la existencia de esta organización se conoció la semana pasada, cuando una joven llamó y contó que había logrado huir de una casa donde era obligada a prostituirse, junto a otras víctimas.

En su relato la víctima denunció que el prostíbulo gozaba de "protección policial," y aseguró que muchos de los clientes eran efectivos policiales que contrataban los servicios sexuales.

Ante esta grave acusación, desde la Comisaría local aseguraron que desconocían la existencia de este lugar de explotación sexual y que se anoticiaron a través de las redes sociales. El comisario Laime dialogó con Multivisión

"No hay nada oficial de que estén involucrados personal policial, por lo que no hay efectivos apartados de su cargo" En cuanto a la cercanía del lugar con la comisaría, insistió no estar al tanto".