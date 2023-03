Eduardo Feinmann criticó con dureza las movilizaciones en plena 9 de Julio: “Quieren planes para falopa”

Eduardo Feinmann, periodista y conductor de Alguien tiene que decirlo en la primera mañana de Radio Mitre, publicó un video en sus redes sociales donde un grupo de jóvenes consume droga en prena movilización social.

“Quieren planes. Para comida no…es para falopa”, escribió en su perfil de Twitter junto a la grabación de los tres individuos consumiendo estupefacientes.

Quieren planes. Para comida no…es para falopa. pic.twitter.com/ihZKRx36Ek — Eduardo Feinmann (@edufeiok) March 19, 2023

Anteriormente, Eduardo Feinmann compartió un fragmento del discurso de Marina, la mamá de Chano, en el Congreso de la Nación, donde reclamó por la reforma de la Ley de Salud Mental y Adicciones, sancionada hace 11 años atrás.

“Yo vengo acá para preguntarles a ustedes: cómo van a hacer para ayudarnos, porque la ley que tenemos no me ayudó. Tengo posibilidades económicas y pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas que valen más de lo que gana un diputado o un senador, pero tantas madres no pueden hacer eso”, señaló la madre de Chano en uno de los pasajes de su discurso.

En Alguien tiene que decirlo, Eduardo Feinmann expresó: “Sigan banalizando las drogas, sigan hablando de consumo personal y recreacional; sigan abriéndole paso a la droga libre en la Argentina; sigan destrozando familias como la de Chano”.

A su vez, remacó que la situación del país es “impactante”: “Si los políticos no se conmueven con los dichos de Marina, no sé si son personas de bien...”.

“¿Cómo va a ayudar a millones de Marinas en la Argentina? Hagan algo. No solo con la Ley de Salud Mental, no jueguen con las drogas, no hagan apología de las drogas desde altos funcionarios del gobierno a muchos comunicadores en los medios”, sumó el periodista de larga trayectoria.

“Están romantizando la droga en la Argentina y destruyendo a millones de argentinos y sus familias”, sentenció Eduardo Feinmann.