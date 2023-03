MasterChef: Un joven salteño hizo emocionar a Donato y Betular

Tiene 20 años e hizo llorar al jurado de Masterchef: la historia del salteño.

Estudia enfermería pero quiere ser el mejor chef del país. Preparó humitas y todos quisieron abrazarlo.

El primer programa de la nueva temporada de Masterchef Argentina fue emocionante. Antonio López, un joven salteño de tan solo 20 años, hizo llorar a todo el jurado por su emocionante historia y su pasión por la comida. "Es la primera vez que me voy tan lejos de casa. Mi familia estaba un poco asustada pero me apoyó en todo momento y me dijeron que vaya a cumplir mi sueño", expresó.

Estudiante de enfermería en la Cruz Roja, Antonio jamás abandonó su sueño de ser un gran chef y de participar en el reality más importante de todo el mundo.

Su plato de presentación fue la tradicional humita salada salteña, acompañada de salsa dulce picante de miel, queso de cabra y ají cayena.

"Me gustaría que el jurado conozca mis sabores. Conozca mi tierra. conozca mis emplatados. Voy a cumplir mi sueño", remarcó.

Al momento de la devolución, Donato De Santis no pudo aguantar las lágrimas al ver la cara del muchacho.

"Cuando te mire, vi mi vida pasar por delante. Todo momento llega", indicó. Por otro lado, Betular lo felicitó por su pasión y finalmente Germán Martitegui le colocó el delantal para darle la bienvenida al certamen.