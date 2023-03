A 400 días de la desaparición de Gastón Sanz, la familia continúa la búsqueda

A un año y un mes de la desaparición de Gastón Sanz, un joven de 32 años que fue visto por última vez en la zona de Lesser, cerca del Río Castellanos, su padre continua la búsqueda desesperada.

"Ahora si no tengo ninguna pista de mi hijo, estamos estancados, no tengo novedades, nadie me ha llamado, estamos como al principio", dijo Andrés Sanz, según ConCriterio. Se debe recordar que existe una recompensa ofrecida por el Gobierno Provincial de dos millones de pesos para la persona que aporte datos que permitan dar con su paradero.

En este tiempo, se dieron numerosas alertas pero todas con resultados negativos.

"Solo quiero encontrarlo, verlo y abrazarlo. Si él no quiere volver o quiere rehacer su vida, está bien. Tengo la esperanza de encontrarlo vivo, quiero creer que está con vida y no quiere volver”, sostuvo su padre meses atrás en una entrevista radial.