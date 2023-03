Tras el escándalo en el cierre de frentes, desplazaron a uno de los interventores del PRO

Siguen las novedades en torno a la situación de Juntos por el Cambio en Salta, más precisamente en el PRO donde, en los dimes y diretes respecto a su situación de cara a las próximas elecciones provinciales, se conoció que uno de los dos interventores fue cesado en sus funciones por una orden a nivel nacional del partido, cesantía que llegará hasta la Justicia Federal.

Fue el doctor Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral quien en diálogo con FM Profesional comentó detalles de esta situación, comentando que al momento de cerrarse las alianzas y comenzar a revisar la documentación, se vio que faltaban las firmas de los interventores del PRO en Salta, es decir, Alejandro Vila Gallo y Antonio Demarco.

A esto contó que, señalada la observación, uno de los interventores se hizo presente a firmar la documentación pero un segundo manifestó su voluntad de abandonar el frente. “Lo último que recibimos fue una presentación donde comunicaban que había cesado en su intervención” este segundo, dijo el secretario.

Para aclarar dijo que Gallo fue quien sigue en su cargo mientras Demarco cesó en su mandato por una disposición que llegó desde Buenos Aires. “Desde el orden nacional se le revocó ese poder que tenía”, aseveró Filquenstein quien agregó que esa presentación hecha a última hora cuestionaría esa revocación en la Justicia Federal, siendo ésta quien deberá dilucidar este cuestionamiento.

En este punto el secretario apuntó que en la órbita local, el Tribunal Electoral no esperará a la resolución sino que proseguirá con el cronograma establecido, siendo impostergables los tiempos. “No podemos esperar una decisión de Buenos Aires, tomaremos esto y se conformará (el frente de JXC) con el PRO adentro de acuerdo a la documentación que tenemos; la documentación del PRO no expresa si los interventores debían actuar de forma conjunta, entonces con una sola firma y con esta revocación, no le queda la Tribunal más que avanzar en el reconocimiento del frente”, espetó.

Para despejar dudas, Filquenstein trató de ser lo más claro posible: “Si el PRO no presenta algún documento que le permita al Tribunal excluirlo del frente, entonces van a presentar listas como frente; si presentan alguna documentación que permita excluirlo, podrán hacerlo de forma individual”, sentenció para concluir.

“No podemos prorrogar o dilatar el proceso electoral hasta que se resuelva un problema interno”