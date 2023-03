¡Ojo! Si perdés el ticket de la playa de estacionamiento, no tenés que pagar de más

Si bien es la primera vez que llega a nuestra redacción la denuncia de un usuario de InformateSalta sobre una situación que le tocó vivir en una playa de estacionamiento céntrica paga nos vimos en la necesidad de advertirte cómo proceder si te sucede lo mismo que a Isabel y Alejandro por tomar un café.

La pareja dedicada al Turismo, contó a InformateSalta que "El día sábado fuimos al centro y estacionamos en playa frente a la plaza 9 de Julio, en calle Zuviría. No es la primera vez que estacionamos en esa playa, pero nunca nos pasó ni ahí ni en ninguna playa. Fuimos a tomar un café en la esquina, nos tardamos 42 minutos, volvemos y mi marido no encontraba el ticket, entonces le dice, me tiene que pagar media estadía, eran $1500, mi marido le dice pero no, y el muchacho le dice pero lea los letreros".

Tratando de evitar el pago de esta suma que no correspondía, la mujer intentó contactar al 911 pero no asistieron, a todo esto el hombre salió a buscar el ticket, lo encontró y finalmente pagaron los $300 de la hora estacionados en el lugar.

"Cuantas veces perdés el ticket y lo buscan y ya está. No puede ser esto, no puede hacer esto con un turista. Si esto nos hacen a nosotros imagínese a un turista o a cualquiera"

Dispuesta a dar una advertencia a la comunidad, Isabel buscó la reglamentación de la provincia y comprobó que no están obligados a pagar ni el lugar puede exigir el pago en esa situación de perdida de ticket sino que la playa debe buscar en sus registros el ingreso del vehículo y corroborar ahí la información.