Ya no saben que hacer: en una escuela salteña rezan para evitar robos

Ya desde el año pasado conocemos que estudiantes de la Escuela Agrícola sufren violentos robos en el horario de salida. Fueron varios los casos de los que nos hicimos eco en la redacción de InformateSalta, y el inicio de este ciclo lectivo no da tregua.

Paula Gutiérrez, madre de una alumna de la institución contó que la semana pasada se sucedieron varios robos seguidos y el lunes pasado llegaron a cortarle la mano a una nena para robarle el teléfono, por lo que le piden al Ministerio de Educación y de Seguridad tomar cartas en el asunto.

“No tenemos un servicio de patrullaje, por eso hemos pedido que haya más seguridad, pero lamentablemente no tenemos respuestas. Desde la escuela solo les dan consejos y les dicen que no se dejen robar, que no sean tontos, que no anden con el celular a la vista y ayer rezaron”, relató asombrada.

“Ayer los chicos nos dijeron que vieron pasar una patrulla, pero son 600 alumnos que salen a las 18, y algunos pasan muchas horas en las paradas porque el colectivo no paran, y quedan desprotegidos”, contó.

Dijo que ayer tuvo una reunión con el supervisor del Ministerio de Educación y les dijo que el director tiene que solicitar mayor seguridad, pero la mujer afirma que no hace nada.

“Los chicos tienen miedo, y nuestro consejo como padres es que salgan en grupos de 15 o 20, que no se queden solo porque lamentablemente si son 2 o 3, sufren robos, insultos”, añadió.

“Mi hija ya no quiere salir de la escuela, tiene miedo”

“Son chicos que están yendo a estudiar, necesitamos que nos garanticen que nuestros hijos van a volver a casa. Les roban las alpargatas, zapatillas, los insultan, hay mucha violencia y de todo tipo. Si no tenemos respuestas, vamos a cortar la ruta”, finalizó por FM Pacífico.