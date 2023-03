Mangione desmintió que la bebé wichi haya fallecido por desnutrición

El domingo pasado, en el Hospital San Vicente de Paul de Orán, lamentábamos el fallecimiento de una menor de un año de edad. Era de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, ubicada en la localidad de Embarcación, municipio del departamento San Martín, y empezó a circular información que se trataría de otro caso de desnutrición.

Pero eso no es así. Tanto Facundo Orosco, gerente del Hospital de Embarcación, lugar desde donde fue trasladada la nena, como el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, afirmaron que esta información es falsa.

“Desmiento que haya sido por desnutrición, el peso de la niña estaba dentro de los parámetros normales. Tenía un cuadro de gastroenteritis, diarrea, luego entró en respirador, tuvo insuficiencia renal, cardíaca y luego desgraciadamente falleció”, explicó Mangione por Multivisión Federal.

Dijo que están investigando todavía para determinar las causas del deceso, pero descartó que haya sido dengue. “Me preocupa que utilicen de mala manera la vida y sobre todo de los chicos”, apuntó contra quienes afirmaban que se trató de un caso de desnutrición.

“Obviamente que hay casos que pasan y no podemos salvarlos, pero eso me preocupa muchísimo y les garantizo que me quita el sueño pelear por esto. Nos va a llevar tiempo, es un sistema que viene desbastado hace muchísimo tiempo”, añadió.

Por último, reflexionó sobre lo que está sucediendo con el dengue en nuestra provincia, y dijo que sin dudas es algo atípico. “Le pido a la población que nos ayude y empecemos a cuidarnos. Hoy superamos los 2200 casos y yo calculo que puede haber más, por eso es tan importante combatirlo entre todos”, finalizó.