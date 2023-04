"No alcanza para nada", lamentan los taxistas sobre la suba de la tarifa

En medio de los incesantes y constantes golpes que el muy maltrecho bolsillo debe afrontar para pagar todos los gastos o pagos, desde este miércoles viajar en taxis y remises por Salta es más caro, ya que comenzó a regir un nuevo incremento en la tarifa del sector impropio de pasajeros, el cual alcanza el 20%.

Vale mencionar que desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a través de su directorio, se dispuso autorizar la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises en la ciudad de Salta, entrando en vigencia a partir de las 00:00 horas de este 5 de abril.

Con el aumento en marcha y las voces a la orden del día, el móvil de InformateSalta quiso escuchar la palabra de los conductores de estos transportes, quienes informados de la medida, consideraron que para ellos la nueva bajada de bandera no se sentirá en sus ingresos, ya que lo que ganarán no será significativo.

“Sí sé (del aumento), pero no se ve mucho la diferencia” en el ingreso, comentaba el conductor de un taxi apostado en la terminal de ómnibus de la Capital, cuando al ser consultado por nuestro medio agregó que “no es mucho” lo que ganarán con este aumento.

Un colega suyo se animó a explayarse un poco más. “Estamos al tanto pero el aumento no alcanza para nada, para colmo para entrar a trabajar (a la terminal) nos aumentó la ficha, antes estaba $700, ahora tenés $800 las 10 fichas”, comentó un pormenor.

Sobre la readecuación tarifaria, reiteró su parecer que “no alcanza para nada, el aumento es para la bajada de bandera, son $50 por cada viaje que vas haciendo, no alcanza para repuestos ni cubiertas, una cubierta te sale no menos de $40.000”, ejemplificó con números.

“No hay mucha diferencia, un viaje al aeropuerto estaba $1700, ahora estará $1800”