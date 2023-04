Pillaron a una diputada de Macri alcoholizada al volante: "Se me complicó la vida por un asado"

La diputada provincial de Mendoza Flavia Dalmau, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), fue multada por circular con más alcohol en sangre del permitido cuando regresaba a su casa a bordo de su auto luego de una fiesta. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del jueves pasado, cuando la legisladora provincial, que manejaba su Ford Focus, fue parada en un control policial en la Ruta 82, a la altura del cruce con Delgado, en el departamento de Tunuyán, de donde es oriunda.

Según informaron fuentes policiales de la provincia a Infobae, la legisladora se sometió al test de alcoholemia que reveló que estaba conduciendo con 0,83 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido es 0.50. Ante esta situación, los agentes de tránsito procedieron a secuestrarle tanto el vehículo como la licencia y le labraron la multa correspondiente, que sería superior a los $160.000. Por su parte, Dalmau se tuvo que bajar del auto y continuó su camino en el de una amiga suya que se ofreció a llevarla hasta su hogar.

En una entrevista con el Diario Uno, la diputada reconoció haber bebido unas copas durante una reunión con conocidos suyos, pero aseguró que nunca se imaginó que estaba manejando con más alcohol en sangre que el límite que establece la ley. "La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado", agregó.

Además, la legisladora adujo que habían bebido una sola botella de vino entre todos los comensales. "Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña (de Cornejo, íntimo de Macri) y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio. Éramos cinco y teníamos una botella de vino para el asado, y además una de nosotros no tomó alcohol. O sea que bebimos la botella entre cuatro personas", detalló.