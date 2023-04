Inseguridad, pasajeros acechados por delincuentes en las paradas de colectivos

Desde hace algunos años la delincuencia se ha vuelto noticia diaria. Delitos que mutan para poder ser finalmente cometidos. Motochorros, arrebatadores y descuidistas son algunos de los que actúan en las paradas de colectivos ya sea esperando, bajando e incluso subiendo a las unidades de transporte.

Hace una semana fue noticia nacional la muerte de un chofer a punto de jubilarse en Buenos Aires y este hecho desató bronca entre los trabajadores del volante que viven a diario la inseguridad pero en Salta surgió que quienes sufren el acecho de lo malvivientes son los pasajeros.

"Nosotros no tenemos esos problemas en Salta. No hay registros sobre asaltos y hechos de inseguridad arriba de los colectivos. Puede ser que alguno de los nuestros se haya insultado con algún otro conductor; eso pasa todos los días. Pero de sufrir un ataque de delincuentes no" dijo un chofer.

Siguiendo en su testimonio el trabajador insistió en que abundan los delincuentes que se aprovechan de los pasajeros. "A nosotros nadie nos va a robar nada porque no tenemos nada. Desde que tenemos las cámaras de seguridad (en algunas unidades) no podemos parar a comprar ni una gaseosa", dijo el trabajador por El Tribuno.

Otro chofer se refirió al trabajo con la policía. "Trabajamos con la Policía cuando nos piden ayuda por los atracos en las paradas. Yo advertí a una mujer que intentaba subir al colectivo con un niño en brazos. Pregunta cualquier cosa y quiere volver a bajar por la puerta de ascenso. Ahí se arma el tumulto y ella aprovecha para sacar lo que puede. Así hay muchos tipos de modus operandi que tienen los chorros".

Cámaras en los colectivos y paradas seguras

En relación a la seguridad de los trabajadores al volante y el pasaje, Claudio Mohr, titular de SAETA detalló que por el momento son 30 las unidades que cuentan con cámaras, porque se priorizaron los coches afectados al servicio nocturno. "Con el ministro Domínguez estamos convencidos de que, para mayor prevención y seguridad, las 660 unidades que integran la flota de Saeta deberían contar con cámaras que puedan complementarse con las del sistema de videovigilancia del 911".

Además desde el Municipio se anunció la creación de las Paradas Seguras, lugares donde se aspira la gente pueda resguardarse mientras aguardan el colectivo en los lugares más críticos de Salta.