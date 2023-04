Orden de captura a acusado de abusar a su hija: "Es un violador suelto, no es otra cosa"

Hace unas horas InformateSalta se hacía eco del pedido de captura, emitido por la Justicia de la Provincia, para la detención nacional e internacional de un hombre de 37 años, acusado de abusar sexualmente de su hija en Joaquín. V. González. Ahora el hombre pasó a formar parte de la lista de “los más buscados” en el Registro Nacional de Reincidencia.

Tras conocerse dicho pedido, la madre de la niña en cuestión estuvo dialogando con FM Pacífico donde profundizó en la desesperación que atraviesa al saber que el acusado está libre, que se encontraría todavía en territorio salteño, como también la situación que definió como "dolorosa" en cuanto a lo que están viviendo.

"Siento que me arrancan el corazón, es horrible, acá sigo en la lucha", señaló Iris Castillo, mamá de la niña quien lamentó que hasta el momento no se pudo dar con el paradero del denunciado. "Tengo entendido que la familia se presentó en la Fiscalía hace unos días a decir que ellos lo tienen, porque solamente el pedido de detención es de acá del pueblo y él es un ciudadano libre, así que él anda trabajando, haciendo reparto, ¿cómo no lo encuentra si es que la familia sabe?", cuestionó.

Comentando que la Policía cuenta con las fotos de este sujeto, consideró que el nombre debería aparecer próximamente con el pedido de captura, sin animarse ella a comunicarlo. "Me encantaría gritarlo, si la justicia así lo decide y lo puedo gritar, tengan por seguro que lo voy a gritar a los cuatro vientos para que la gente sepa, que tenga cuidado porque es un violador suelto, no es otra cosa", aseveró.

"Lo que hizo con su propia hija, lo puede hacer con cualquier persona"

Dicho esto, Castillo subrayó en el doloroso momento que atraviesan, tanto ella como su hija principalmente. "En mi lugar de madre no les puedo explicar, no les puedo explicar con palabras el dolor que se siente, toda esa situación que no se la deseó a nadie, y es horrible ver a mi hija cuando se quiebra, siento que me estrujan en mil pedazos", aseguró sumando que su hija está en con asistencia psicológica, haciendo también un "esfuerzo sobrehumano" para seguir estudiando.