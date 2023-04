En modo campaña, Esteban apuntó a fortalecer políticas públicas para discapacitados

En la previa al inicio de la campaña electoral que comenzará en las próximas horas, el candidato a diputado provincial por la Capital, el doctor Juan José Esteban, dio a conocer algunos de los proyectos que quisiera impulsar en caso de llegar a la Cámara Baja de la Legislatura, enfocadas a fortalecer las políticas públicas para las personas con discapacidad.

Esteban, quien acompaña el proyecto que impulsa a Emiliano Durand para la intendencia, sostuvo que “en Salta, la discapacidad es una problemática que debe abordarse con mayor celeridad. Las políticas públicas deben mejorar para favorecer de entornos accesibles a los salteños”.

En este sentido, afirmó que sería oportuno consolidar una propuesta para que, antes de que se inicie el proceso de licitación de una obra pública tengan una exhaustiva auditoria que contemple el acceso universal para las personas.

Asimismo sostuvo que psicólogos y psicopedagogos deben ser incluidos en la cartera educativa con la finalidad de fortalecer el abordaje y enseñanza a estudiantes con retraso madurativo, síndrome de Down y autismo.

Continuando con la línea de campaña, Esteban destacó la labor de Durand, declarando que “es una persona que, además de tener una escucha activa a las inquietudes vecinales busca que las personas se capaciten, planifiquen su futuro, aprendan el buen manejo de los distintos sistemas informáticos y demás”.

También se permitió hablar de la realidad del dengue por la que atraviesa Salta, comentando que durante su cargo al frente del Ministerio de Salud hubo un trabajo constante y mancomunado con todas las municipalidades para la ejecución de acciones permanentes como descacharrado, desmalezado y cobertura de agua servida.

“Es necesaria la elaboración de un proyecto que establezca reuniones periódicas entre los funcionarios de Salud Pública y los jefes comunales para la unificación de estrategias tendientes a disminuir los casos y tener un mejor control de la situación epidemiológica”, dijo.