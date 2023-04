Mangione dijo desconocer medidas de Nación para Salta y apuntó a los “héroes exteriores”

En medio del avance del dengue a nivel nacional, con 14 distritos con circulación autóctona de la enfermedad transmitida por el mosquito vector, días atrás la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti supo anunciar que equipos de su cartera están actuando en terreno en diferentes provincias, teniendo previsto llegar hasta Salta.

No obstante el ministro de Salud de nuestra provincia, el doctor Federico Mangione, se sinceró al decir que no está al tanto de un nuevo envío de profesionales, de alguna otra asistencia de Nación, permitiéndose igualmente una crítica a los “héroes exteriores” que vienen a ayudar y dan a entender que en Salta no se hace nada.

Así lo dijo en diálogo con Radio Salta donde, primeramente, actualizó el panorama de la enfermedad transmitida por el mosquito vector. “Estamos con una situación importante que preocupa pero también nos debe ocupar, lo dijo porque estamos teniendo las consecuencias de la gente que no tomó conciencia para evitar este brote”, aseveró el profesional.

Asimismo y en número, detalló que hoy hay más de 5000 pacientes en la provincia con dengue, con la previsión de medicamentos, con la distribución de repelentes, y con 10 fallecidos siendo 9 de estos con dengue y con comorbilidades importantes, mientras un deceso fue por dente en un paciente joven.

En cuanto a los anuncios que Vizzotti supo hacer, dijo que se enteró por los diarios. “No tengo ningún comunicado, yo me comunico con la doctora siempre pero nunca se planteó un tema así”, espetó Mangione quien recalcó que a la fecha “no tenemos nada, médicos vinieron a Salta por un problema que teníamos en la Palúdica, para ver refacciones y nada más”.

Teniendo previsto llamar a la ministra para consultarle, el doctor se sinceró al decir que a veces estas cuestiones le molestan. “Estoy cansado de los ‘héroes exteriores’, lo estoy viviendo, que vengan a ayudar yo no tengo problema, pero nos hacen quedar como que no hacemos nada y les garantizo que estamos dejando el alma” para atender las problemáticas, contando con “gente de muchísima calidad”, concluyó su descargo al medio radial.