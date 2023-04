Críticas a la absolución del ex concejal de Orán: "Mi último abuso lo causó la justicia"

El jueves se conoció la absolución por el beneficio de la duda de Lucas Federico Tevez Cañete de 36 años acusado por abuso sexual simple continuado en contra de Yanela Gutiérrez . Fue el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, Héctor Fabián Fayos quien dictó el fallo que hoy la propia denunciante Yanina Gutierrez cuestiona y asegura: "Mi último abuso lo causó la justicia. No obstante. Yo cumplí".

Por su parte el abogado Querellante Pablo Cardozo Cisnero advirtió que esperará al día 20 de abril cuando se lean los fundamentos para así presentar un recurso de casación y calificó de vergonzoso el mismo.

"Vamos a tratar de saber por qué ocurre esto. El día 20 se leen los fundamentos y vamos a ver cuál es la argumentación del juez respecto de ese sentimiento de duda que él tiene para no condenarlo de manera directa", expresó.

El abogado consideró que a pesar que "la denuncia y el testimonio de la víctima y de los testigos han sido absolutamente concurrentes", a la vez que señaló que "el fallo es el resultado final de una larga serie de, yo diría, irregularidades que se ha visto la causa desde el principio", manifestó el abogado.

Remarcó que desde que se radicó la denuncia, las autoridades judiciales intentaron "evitar que esto tenga eco", y reseñó las irregularidades en el proceso: "Se hizo la denuncia en noviembre (de 2020) y a los seis meses recién se transforma en una causa penal. Recién ordenan la pericia psicológica en el mes de febrero, tres meses después. Yo quería presentarme como querellante y no se podía, frente a la fiscalía", explicó.

El letrado contó que incluso después tuvo dificultades para presentar la actoría civil, que finalmente no continuaron. Explicó que no le aceptaban el escrito porque la causa no tenía ni número, "era una denuncia que estaba prácticamente en un limbo, nadie quería avanzar hasta que se hizo pública y llegó a todo el país la sinvergüenzada que estaba cometiendo acá toda una franja judicial".

La fiscalía no investigó y los prejuicios del Juez

Cabe recordar que durante la audiencia la Fiscal Soledad Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación por abuso sexual simple continuado, y en sus alegatos pidió dos años de prisión condicional, mientras la querella, representada por el abogado Pablo Cardozo Cisneros, que había pedido cuatro años de prisión efectiva.

En cuanto a la "duda" por la que es absuelto el ex Concejal, el abogado querellante consideró que la misma puede basarse en los prejuicios contra las víctimas de este tipo de delitos, ya que se les cuestiona "por qué no hizo la denuncia antes". "Hay una serie de fantasías y de prejuicios que tienen acá que yo pienso que lo están queriendo utilizar para justificar una presunta duda del juez", manifestó el abogado y agregó: "pienso que acá se le va a querer echar la culpa a Yanela, o sea, a la víctima. Entonces, bueno, creería que eso es desconocer toda la perspectiva de género que tiene que estar presente en los fallos".

Agregó que para la querella la labor de la fiscalía no fue la optima, ya que la joven primero realizó una denuncia por maltrato laboral y por discriminación racial, pero esa demanda tampoco fue atendida por las autoridades como correspondía.

"Casualmente, ese fue uno de los fundamentos de la defensa de Tevez, como que la fiscal hubiera trabajado mal. Yo también lo dije porque la fiscal lo tenía que haber imputado y tenía que haber investigado todos los hechos uno a uno, eso lo dice la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta", indicó.

"No hubo investigación cierta seria, estos son los resultados"

"No hubo investigación cierta, seria. Yo pienso que estos son los resultados. Y aparte, ¿quién es la encargada de la acusación?, la fiscal. Nosotros como querella lo que hacemos es pechar la causa, digamos, pero las facultades nuestras son prácticamente de acompañamiento. O sea que si la fiscal, como quien dice, descarrila, nosotros desgraciadamente vamos a descarrilar detrás de la fiscal, que es lo que pasó también hoy".

El acusado y la víctima

Tevez Cañete fue presidente del Concejo Deliberante de Orán y había sido denunciado en noviembre de 2020 por quien era entonces la secretaria de prensa de la institución, Yanela Gutiérrez, que optó por hacer pública la situación.

Por su parte la denunciante dijo sentirse vulnerada. "Yo solo siento pena por las próximas víctimas. En cualquiera de los casos el mensaje de la justicia fue claro: 'cuando te abusen traé fotos, videos, 40 testigos, y al señor billetín (dinero), mientras todo eso no pase, no pierdas el tiempo en intentar hacer valer tus derechos. Tampoco tengas fe en el sistema'", dijo la comunicadora al conocer la sentencia.