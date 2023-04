Ola de robo y destrozos en La Calderilla, vecinos denuncian falta de policías y móviles

Hace más de un mes atrás conocíamos la situación que vivían los municipios de Vaqueros y La Caldera ante la ola de robo pero que lamentablemente no podía encontrar freno por la falta de policías, móviles y autonomía como solían tener tiempo atrás.

Fue el intendente de Vaqueros Daniel Moreno el que habló y pidió acciones inmediatas desde el Ministerio de seguridad. "Todos esos vecinos se quejan siempre, la policía va siempre, pero actúan, tienen más espías que el Agente 007, la gente ésta sabe cómo robar, dónde robar y dónde vender también”.

“Vos hablas y no hay móvil para que vengan a verificar lo que sea. La verdad hoy la policía está saturada en la zona norte y a mí no me sirve, yo quiero que vuelva a ser autónoma. Hoy necesitamos una comisaría, necesitamos los móviles, 2 motos en Vaqueros, tener seguridad, hoy estamos inseguros”, manifestó.

La mañana de este viernes InformateSalta recibió la denuncia de una vecina de La Calderilla. "Justo en frente a la escuela entran a robar a la gente que vive para ahí y ahora a los que viven adelante".

Lamentablemente ya son 5 vecinos los robados en los últimos días y la policía asegura no tener recursos humanos ni logísticos. "Nos dicen que tienen dos personal y no tienen móvil y que Gallinato tampoco tiene móvil y que de noche tienen miedo de salir porque es un solo personal. El día que fuimos a hacer la denuncia, vino el policía en una zanella de él con la que viene a trabajar. Dicen que el año pasado se rompió la camioneta y no la hicieron arreglar", agregó.

Luego dijo que le enviaron consigna policial pero el policía llegó en colectivo.

La mujer contó que antes se llevaban lo que olvidabas afuera, ahora entran directamente. "En mi casa rompieron la puerta la pared para ingresar, te sacan el televisor viejo, la hidro lavadora y la corta pasta pero te rompieron toda la casa", dijo Graciela

Increíblemente los delincuentes roban a pesar de tener alarmas. "El barrio tiene un portón de ingreso con cámaras y alambrado perimetral colindante al río pero nada los detiene, ya que ingresan por los costados. Además no existe control sobre la ruta ya que Gallinato queda con un solo efectivo policial".

"Un vecino de atrás nuestro puso alarmas con sensores y lo mismo le entraron porque te cortan la luz y entran. Es tierra de nadie pasando puente Wierna hasta casi Jujuy, donde también hay casas".