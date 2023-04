Intento de secuestro en el Hogar Escuela: no pudieron extraer los datos de la PC del ex policía

José Emiliano Leguizamón Benítez, un ex comisario, está siendo juzgado por la justicia salteña, luego que una jovencita lo denunciara por intento de secuestro en inmediaciones del Hogar Escuela, hecho que según data ocurrió el 30 de noviembre de 2021.

Mientras avanza el juicio, al que el hombre llega acusado del delito de rapto en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada en grado de tentativa en perjuicio de una menor de 13 años, InformateSalta tuvo acceso a información exclusiva de la causa, en la cual se detalla que la computadora del acusado no pudo ser analizada por “daños en el disco rígido”.

Según pudo conocer este medio, la denuncia la radicó la madre de la menor en la Comisaría 9°. Detalla que la víctima, alrededor de las 17 horas, salía de realizar actividad física en las canchas del Hogar Escuela, y se dirigía a la parada del colectivo cuando observó que circulaba por el lugar una camioneta blanca, cuyo conductor bajó el vidrio y se dirigió hacia ella.

Mediante señas le dijo que se acerque, pero al no aceptar la propuesta, fue que el conductor del vehículo retrocedió para descender de la camioneta y caminar hacia la menor y le dijo “vení”, la tomó de un brazo, mientras la empujaba con intenciones que suba a la camioneta, intentando zafarse del mismo en distintas oportunidades, pero el acusado no la soltaba, y luego de ello logró soltarse, para luego emprender a la huida corriendo.

Seguidamente el acusado ascendió al a camioneta y se dirigió hacia el pasaje que se encuentra en calle San Juan y Mendoza, donde detuvo la marcha de su camioneta. La menor ingresa nuevamente al predio y le pide ayuda a su compañera, quien le brindó un celular donde le da conocimiento a su mamá.

En ese momento, describió que el hombre es de tez morocha, tiene aproximadamente 40 años, cabello corto negro, contextura media y circulaba en una camioneta, a la cual logró sacarle una foto.

La jovencita le avisó a un amigo, quien en taxi persiguió al acusado y logró que personal policial lo demorara en la intersección de Caseros y Juramento.

La investigación

A partir de la denuncia penal, se inició el proceso judicial, que incluyó entre otras medidas, la declaración de la menor de 13 años mediante circuito cerrado de televisión, cuyo video será reproducido en las audiencias de debate.

Además, se secuestró un vehículo marca Toyota modelo Corolla Cross, en cuyo inventario se destaca que tenía el retrovisor del lado del acompañante roto. Además, en su interior habían 2 pendrive.

Las pruebas pendientes

En el expediente al que tuvo acceso este medio, se consigna que hasta días antes de iniciado el juicio quedaba pendiente la extracción mediante rastreo del celular, marca LG, del acusado, como así también su análisis técnico y fotográfico.

Otro dato no menor, y quizás el más importante en la causa, es que el ingeniero designado para el análisis de una notebook y PC all in one secuestradas en el marco de las actuaciones, no pudo conocer su contenido.

Dice expresamente: “no fue posible analizar la extracción lógica de los datos de dichos elementos, ya que el “disco rígido” de la misma presenta daños que impidieron su estudio u análisis pericial por lo que sugiere la realización de un “Análisis Técnico” o “Inspección ocular” de dichos elementos. El mencionado informe que deberá responder a los siguientes puntos de pericia: obtener imágenes, videos, archivos de voz, mensajes de texto, actividad sexual con presencia de niños y/o adolescentes y todo otro dato de interés para la causa”.

La defensa

Los abogados defensores del ex policía Leguizamón Benítez, Marcelo Arancibia y Nicolás Vedia, pretenden, a través del análisis de mensajes entre el acusado y su esposa, comprobar que él se encontraba en la zona esperando que la señora, que se desempeña como docente en otra escuela cercana, razón por la cual se libró un oficio a la institución educativa con los fines

Pidieron que se incorporen, también, los mensajes que intercambiaron días antes del hecho, en los cuales consta que Leguizamón Benítez esperaba a la mujer a la salida de su horario laboral.