Por lo menos hasta fin de mes no subirá el pan: “Hoy nos dan los costos para cumplir hasta $500”

La fuertísima inflación afecta también a los insumos que utilizan los panaderos y en algunos casos, como huevos y azúcar, superan los porcentajes anunciados oficialmente por el gobierno nacional. En medio de esta incertidumbre ¿Qué pasará con el precio del pan?

En diálogo con InformateSalta, Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos, aseguró que por lo menos en lo que queda de abril no habría nuevos aumentos. “Si entramos en esta locura de que cada uno está haciendo lo que quiere porque es lo que está sucediendo, una disparidad de precios, que se puede encontrar en Buenos Aires a $1000 el kilo de pan o a $500. Yo me muevo con costos, entonces, trato de ser más responsable. Hoy los costos nos dan para cumplir hasta $500”, dijo.

En este sentido, aseguró que en lo que va del año no hubo ni un solo insumo que no haya subido considerablemente de precios. “Todo se mueve en función de la inflación, pero si la inflación es un 7, nosotros que tenemos alimentos, ningún producto de los que usamos nosotros como materia prima o insumo, subió menos del 10 o 12%. Margarina, grasa, azúcar, huevo y levadura tuvieron subas por fuera de la inflación y muchísimo mayor”, expresó.

En este complicado contexto, Romano aseguró que las ventas disminuyeron, principalmente después del 10 de cada mes. “No hay ni un peso en la calle, se mueve los 10 o 12 primeros días, y hoy ya comenzó a sentirse la baja. La plata en el bolsillo no está alcanzando, la gente se está endeudando, nosotros nos estamos endeudando, antes comprar un equipo de harina costaba 600, 700 mil y hoy cuesta un millón y medio o dos millones, entonces, no hay forma que aguante, no se sostiene”, indicó.

Asimismo, criticó el silencio absoluto de los gobernantes incluso cuando los datos que ellos mismos brindan dan cuenta que a los argentinos no les alcanza el sueldo ni para cubrir la canasta básica.

“Hay un descontrol desmadrado también por un montón de pícaros que suben, suben y si no compras, no producís”

Desde su perspectiva, hay grandes empresarios que excedente largamente la inflación, mientras que la mayoría de la población se está muriendo de hambre. “Veo una sociedad muy adormecida, esto no debería estar pasando. Deberíamos decirles en la cara que nos dejen vivir en paz”, indicó.

Finalmente, cuestionó la falta de diálogo y de interés en intentar buscar una salida a esta situación. “Nadie me llama para decir veamos cómo podemos tener 30 días, nada, hay 70% de aumento de luz, 70% de aumento de gas, sube todo, entonces uno se vuelve loco. Es una lucha de pobres contra pobres, mientras que los que manejan la política están preocupados de pelearse internamente, con tal ellos no tienen problemas económicos. Ellos son contadores de cuentos de lo que le pasa al otro”, disparó.