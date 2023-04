¡Cuidado! Por cortes de luz programados, habrá semáforos sin funcionar

En conjunto EDESA y la Municipalidad de Salta informaron sobre la programación de cortes de energía en la red eléctrica sobre la programación de cortes de energía en la red eléctrica que afectarán el funcionamiento de los semáforos en 12 intersecciones durante los días martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de abril.

De acuerdo a la empresa encargada de prestar el servicio de energía, los cortes se extenderán por aproximadamente 4 horas entre las 8:00 y las 12:00. Debido a esto se dispondrá la presencia de personal de tránsito en las zonas afectadas para intentar mantener el ordenamiento vehicular.

El móvil de CNNSalta-94.7 estuvo presente en la esquina de Sarmiento y Aniceto en dónde pudo ver que algunos automovilistas buscaban aprovechar la situación e ignorar las indicaciones de las normas de seguridad vial con el objetivo de acortar aunque sea algunos pocos segundos su viaje.

Se espera que hoy, martes 18 de abril, se vean afectados los semáforos de: Av. Sarmiento / Aniceto Latorre y Gral. Arenales / Alvear.

El miércoles 19 lo harán: Av. Banchik / Escuela Agrícola, Av. Banchik / Av. Mariano Moreno, Av. Ex Combatientes de Malvinas / Acceso Bº Periodista, Av. Ex Combatientes de Malvinas / Cruce Peatonal Bº Periodista y Bº San Francisco, Av. Ex Combatientes de Malvinas / Acceso Bº El Tribuno y Av. Ex Combatientes de Malvinas / Acceso Bº Intersindical.

Por último el viernes 21 será el turno de: Av. Patrón Costas / Roque Sáenz Peña, Av. Patrón Costas / Jaime Durand y Av. Patrón Costas / Fray Honorato Pistoia.

Los cortes se deben a trabajos de ampliación y/o renovación de la red eléctrica de acuerdo al Plan de Inversión 2023 de EDESA.