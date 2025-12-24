Operativos intensos: Redoblan los controles de Tránsito en la ciudad por Navidad

Con el objetivo de que los salteños vivan las fiestas de fin de año sin sobresaltos, la Municipalidad despliega un importante operativo vial en la ciudad.

Personal de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial está presente desde hoy en los puntos más concurridos, como el centro y la zona del mercado Cofruthos, evitando algunas faltas como por ejemplo: el doble estacionamiento y los excesos de velocidad.

Hay agentes fijos indicando cortes momentáneos y algunos filtros; mientras que, también lo harán en bicicleta y en motos. Además, se realizarán controles de alcoholemia el 25 de diciembre y 1 de enero en lo que serán sorpresas, teniendo el cuenta el lugar en el que se ejecuten.

Matias Assennato, Secretario de Tránsito dijo: "Sabemos que en esta época se genera mucho congestionamiento, durante todo el día, son muchos los vehículos y las personas que se acercan al centro de la ciudad o a la zona de Avenida Ragone, donde está Cofruthos.Por lo tanto hemos reforzado la presencia, le pedimos mucha paciencia".

Insistió en la responsabilidad de quien conduce: "El 25 y el 1° a la madrugada va haber controles de alcoholemia muy fuerte. Esta bueno festejar, brindr, pero no después de eso subirse a manejar, siempre buscar un conductor responsable o un medio de movilidad para evitar complicaciones, no solo un siniestro sino también multas, pero para nosotros es fundadmental tambien la importancia de respetar las reglas de tránsito " contó que hoy se encuentra junto a PAVICEI repintando estrellas amarillas de personas que fallecieron en manos de terceros y que podrían haberse evitado.

Los cortes este miércoles son en Avenida Paraguay, Avenida Ragone (COFRUTHOS) Plaza 9 de Julio y alrededores, Av. San Martín en donde se encuentr el Mercado.

El trabajo apunta a evitar el doble estacionamiento, que se invada paradas de colectivos, sendas peatonales y además colaborando con los cruces peatonales de los diferentes vecinos que van al micro y macro centro de la ciudad.

En los controles se solicitará: Documentación, luces, cinturón, casco y cantidad de personas a bordo de la motocicleta.