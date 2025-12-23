Tres Cerritos: Clausuraron un centro médico por arrojar medicamentos vencidos y residuos patológicos

En el barrio Tres Cerritos se llevó adelante una inspección de un centro de salud por parte de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta tras denuncias recibidas.

Este operativo que tuvo lugar en calle Los Fresnos, se efectuó ya que el personal del lugar arrojaba medicamentos vencidos y restos de productos patológicos (gasas, elementos de odontología y laboratorio) en la vía pública.

El inspector de Ambiente, José López dio a conocer la decisión de clausurar de manera preventiva el centro médico por las faltas cometidas.

A su vez, hizo hincapié que al haber una clínica de niños cerca, con una circulación de menores mayor, existía riesgo.

El personal municipal informó que los elementos arrojados ya fueron retirados y trasladados para su disposición final: “Si lo medicamentos están vencidos tienen que volver al laboratorio de fabricación y ellos tienen que hacer la disposición final, no se pueden arrojar así a la vía pública” finalizó.