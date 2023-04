Preocupación en los mercados: El dólar blue trepó a los $420 y crece la inestabilidad

El dólar blue cotiza a $ 414 para la compra y $ 418 para la venta, tras ganar $ 14 en lo largo de la jornada y luego disminuir cuatro unidades. La divisa alcanzó un techo de $ 422 y, momentos después, se frenó la oferta de la divisa en la plaza informal, debido a la falta de referencia de precios y a la imprevisibilidad.

La suba representa un incremento de 3% en el día y de 5% en los dos primeros días de la semana. Los valores del dólar libre son superiores en diversas partes del país: en la Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y en Tierra del Fuego ya se negocia a un precio similar de $ 425.

La brecha cambiaria se posiciona en el 86% respecto al dólar minorista y en el 91% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 72 desde que comenzó el año, es decir un 21% en menos de cuatro meses.

Se disparó el dólar blue: ¿por qué lo hizo y cuánto podría llegar a subir?

"El reacomodamiento del dólar libre podría deberse a rebalanceos por parte de ahorristas monitoristas desde colocaciones en pesos. Ocurre que estos frente al complejo escenario político y económico prefieren ir dolarizando con tiempo", explicó el economista Gustavo Ber a El Cronista durante esta tarde.

"En la medida que continúen las idas y vueltas en las principales coaliciones, sin definición de candidaturas, y así la incertidumbre sobre el escenario electoral, deberían continuar los rebalanceos en busca de cobertura, al menos entre los minoristas. La acelerada nominalidad de la economía continuaría empujando de fondo a los dólares", sostuvo.

En tanto, el dólar oficial se mantiene estable y cotiza a $ 214,50 para la compra y $ 222,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 445.

El dólar mayorista se encuentra a $ 215,98 y $ 216,38 en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central siguió comprando reservas a través del mercado oficial de cambios. Este lunes adquirió u$s 73 millones, impulsados por los u$s 146 millones que ingresaron a través del nuevo "dólar agro", el cual ya aportó más u$s 960 millones desde su inicio.

Tras la compra del Central, el saldo negativo acumulado se redujo en torno a u$s 52 millones en lo que va de abril, por lo que se espera que, de seguir a este ritmo, en las próximas ruedas el resultado pase a terreno positivo. En lo que va del año, el rojo cayó a menos de u$s 3060 millones.



El dólar blue hoy martes 18 de abril cotiza a $ 414 para la compra y $ 418 para la venta.